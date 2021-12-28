Подписчики Садальского пришли в восторг от фото с обнимающимися Тереховой и Добрыниным

Москва, 28 декабря. Заслуженный артист России Станислав Садальский показал трогательное архивное фото с актерами Маргаритой Тереховой и Николаем Добрыниным, которые когда-то были родственниками. Подписчики пришли в восторг от теплого снимка звезд.

На кадре Терехова и Добрынин вместе сидят на кухне. Кинодива держит в руках пушистую кошку и мило улыбается. За ней сидит Добрынин, который прижался к артистке и обнимает ее. Фотографию Садальский опубликовал на своей странице в Instagram.

Подписчики Садальского, увидев снимок, оставили восторженные комментарии. Они отметили, что родственники выглядят счастливыми.

«Божечки, какие ж милахи! Лучшее трио уходящего года! Хочется вернуться и замереть в моменте!»; «Не знала, что она теща Добрынину, они же одного возраста похоже»; «Зять похож, как сын… «Одной крови»… В жизни нужно найти своих и успокоиться», — написали комментаторы.

Актер был женат на дочери Тереховой Анне. Он усыновил ребенка артистки, которого воспитывал до 16 лет. Однако отношения со второй женой у Добрынина не сложились, и супруги развелись. Звезда «Сватов» женился в третий раз в 2002 году. Его спутницей стала Екатерина Комиссарова.