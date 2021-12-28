Читателей «Гуаньча» рассмешили обвинения Европы в адрес «Северного потока — 2»

Пекин, 28 декабря. Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли претензии Европы в адрес России и газопровода «Северный поток — 2», который уже готов к работе.

Ранее европейские страны попытались угрожать России остановкой «СП-2», если ситуация на Украине будет ухудшаться. Китайцев это вывело из себя и буквально привело в ярость. Комментаторы портала отметили, что логики в этих действиях нет.

«Простые люди хотят жить и работать в мире и довольстве, но те, кто имеют деньги и власть, заигрываются в политику. Очередное доказательство лицемерия демократии западного образца», — высказался один из читателей.

«Эти идиоты направляют пистолет себе в лицо и кричат: "Не бей меня, если будешь бить, я буду стрелять!"» — написал второй юзер.

politexpert.net / Аврора Зорина

Китайцы отметили, что в условиях дефицита газа на месте Европы не были бы столь категоричны в заявлениях.

«Логика действительно непонятная, как будто "Северный поток — 2" вообще не имеет отношения к Европе», — высмеял их позицию другой комментатор.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз упомянула газопровод «Северный поток — 2». Она заявила о большой геостратегической роли проекта, передает НСН.

Как отметил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, Россия не видит смысла в санкциях США против «Северного потока — 2». Москва заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в сфере энергетики.