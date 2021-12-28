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Суверенный совет Судана объявил о начале подготовки к проведению выборов

Весь мир
Суверенный совет Судана объявил о начале подготовки к проведению выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 28 декабря. Суверенный совет Судана распорядился приступить к процедуре подготовки по проведению избирательного процесса. Всеобщие выборы намечены на лето 2023 года.

Ведомство подтвердило необходимость обеспечить участие граждан в голосовании по окончании срока, установленного избиркомом. Этапы организации охватывают период с января 2022 года по июль 2023-го.

Суверенный совет надеется, что предстоящий плебисцит приведет к укреплению демократических преобразований в стране. Пресс-секретарь ведомства Сальма Абдул-Джаббар заявила, что орган рекомендовал начать информирование о выборах через различные СМИ. Предписано предоставить необходимые для избирательного процесса материалы.

Спустя несколько часов избирком объявил, что выборы пройдут в соответствии с международными стандартами и действующим законодательством, гарантирующим участие всех политических партий.

С 21 августа 2019 года восточноафриканская страна переживает переходный период, который планируют завершить плебисцитом. Власть делится между армией, гражданскими силами и вооруженными движениями. Последние в 2020-м подписали с правительством Джубинское соглашение об установлении мира.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Судана. Позиция озвучена в ходе телефонного разговора с председателем Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

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