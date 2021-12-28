Наводнения в Баие назвали худшим бедствием в истории Бразилии

Бразилиа, 28 декабря. Количество смертей от наводнений, охвативших северо-восток Бразилии, достигло 20. Об этом сообщает губернатор наиболее пострадавшего штата Баия Руй Кошта.

Minha cidade (Itororó-BA) está entre várias cidades da Bahia que sofreu com enchente nos últimos dias.



Várias famílias ficaram desabrigadas e perderam tudo.



Se você puder contribuir com qualquer valor, já ajudará muito. #SOSITORORÓ pic.twitter.com/ZqMpNlLvSd — Juliana #SOSBahia (@juambiental) December 27, 2021

Он назвал декабрьские наводнения «худшим стихийным бедствием за всю историю штата». Губернатор добавил, что спасательные команды готовятся к выпадению повышенного количества осадков в следующие дни.

Большая часть Баии, где проживают около 15 млн человек, пострадала от регулярных потопов на протяжении нескольких недель. Обильные дожди пришли на смену продолжительной засухе.

Muito triste???? Itabuna pede socorro pic.twitter.com/2rtrDXfI4R — Fabily (@Fabiely18) December 26, 2021

Наводнения в некоторых районах усилились 24-25 декабря, в день празднования Рождества, когда обрушились две плотины, нанеся катастрофический ущерб жителям и инфраструктуре штата.

Спасательные команды активно работают в городе Итабуна на юге Баии, чтобы помочь жителям, застрявшим в своих домах.

Muito triste???? Itabuna pede socorro pic.twitter.com/2rtrDXfI4R — Fabily (@Fabiely18) December 26, 2021

Губернатор Руй Кошта сообщил, что на территории 72 муниципалитетов штата был введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам члена пожарной команды Баии Манфреду Сантаны, власти спасли 200 человек в трех городах, однако обильные потоки из вышедшей из берегов реки Кашуэйра усложнили работу.

По информации службы гражданской обороны, по меньшей мере 20 человек погибли в 11 муниципалитетах в результате наводнений.

Власти контролируют состояние еще десяти плотин, которые могут обрушиться из-за больших объемов воды.