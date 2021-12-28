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Наводнения в Баие назвали худшим бедствием в истории Бразилии

Весь мир
Наводнения в Баие назвали худшим бедствием в истории Бразилии
Global Look Press  /  Agencia Brasil/ZUMAPRESS.com

Бразилиа, 28 декабря. Количество смертей от наводнений, охвативших северо-восток Бразилии, достигло 20. Об этом сообщает губернатор наиболее пострадавшего штата Баия Руй Кошта.

Он назвал декабрьские наводнения «худшим стихийным бедствием за всю историю штата». Губернатор добавил, что спасательные команды готовятся к выпадению повышенного количества осадков в следующие дни.

Большая часть Баии, где проживают около 15 млн человек, пострадала от регулярных потопов на протяжении нескольких недель. Обильные дожди пришли на смену продолжительной засухе.

Наводнения в некоторых районах усилились 24-25 декабря, в день празднования Рождества, когда обрушились две плотины, нанеся катастрофический ущерб жителям и инфраструктуре штата.

Спасательные команды активно работают в городе Итабуна на юге Баии, чтобы помочь жителям, застрявшим в своих домах.

Губернатор Руй Кошта сообщил, что на территории 72 муниципалитетов штата был введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам члена пожарной команды Баии Манфреду Сантаны, власти спасли 200 человек в трех городах, однако обильные потоки из вышедшей из берегов реки Кашуэйра усложнили работу.

По информации службы гражданской обороны, по меньшей мере 20 человек погибли в 11 муниципалитетах в результате наводнений.

Власти контролируют состояние еще десяти плотин, которые могут обрушиться из-за больших объемов воды.

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