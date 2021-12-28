Эксперт Панов: наличие государственных контрактов является залогом стабильности компаний

Москва, 28 декабря. Итоги работы российского бизнеса Северо-Западного региона, его поддержка со стороны властей и перспективы развития стали темой брифинга, прошедшего в студии медиацентра «Патриот» 28 декабря.

В рамках мероприятия на вопросы отвечал Дмитрий Вячеславович Панов, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член общественно-консультативного совета при Санкт-Петербургском УФАС России. В частности эксперт прокомментировал ситуацию, сложившуюся в городской сфере инвестиций.

По его словам, Санкт-Петербург на фоне других регионов является очень привлекательным объектом с точки зрения инвестиций. Раньше местные власти фокусировались на крупных госкорпорациях. Сейчас пришло время малого и среднего предпринимательства. Профильным ведомствам и чиновникам стоит обратить внимание на небольшие компании, которые готовы стать партнерами города, считает депутат ЗакС.

Важным шагом стало внедрение инвестиционного стандарта, разработанного Минэкономразвития РФ. За счет нововведения в регионы смогут приходить новые инвесторы, уверен Панов.

Он призвал к максимальному использованию инструментов, которые дает государство. Вместе с тем предпринимательскому сообществу необходимо отходить от жуткого непринятия практики взаимодействия с госзаказчиком, которого многие боятся, как огня.

Панов отметил, что, получив возможность участия в госконтракте, компании могут рассчитывать на 30-40%-ное авансирование. Это очень серьезное подспорье. Более того, сейчас наличие действующего государственного контракта является залогом стабильности предприятия, резюмировал Панов.

Также в ходе брифинга координатор «Деловой России» назвал бизнес-тренды уходящего года. К основным из них депутат причислил инфляцию и цены.