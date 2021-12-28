Маркетолог Козлов рассказал про способ проверки подлинности красной икры

Москва, 28 декабря. Маркетолог Владимир Козлов рассказал, как проверить красную икру на подлинность, а также дал советы по выбору этого деликатеса.

Икринку необходимо поместить в воду. Если со временем она растворилась, значит перед покупателем поддельный продукт. Специалист подчеркнул, что в последнее время фиксируется рост некачественного товара.

«Надо покупать икру в проверенных местах и не идти за низкой ценой. Но даже высокие цены не гарантируют сейчас ее качество», — добавил Козлов в эфире телеканала «МИР 24».

Маркетолог порекомендовал всегда сохранять чеки. Лишь благодаря этому удастся вернуть некачественный товар.

Роскачество заявило об ухудшении качества красной икры за последнее два года. В продукте все чаще стали находить консерванты и опасные бактерии.