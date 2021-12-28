Путин поблагодарил экс-президента Казахстана Назарбаева за инициативу основания ЕАЭС

Санкт-Петербург, 28 декабря. Механизм Евразийского экономического союза доказал свою эффективность даже в самые непростые времена, и в этом заслуга его инициатора, экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил глава России Владимир Путин.

По словам лидера государства, когда речь заходит о ЕАЭС, он всегда считает необходимым уточнить, что идея его основания принадлежит именно Назарбаеву. Благодаря этим механизмам международного сотрудничества удалось преодолеть сложный период пандемии с минимальными потерями, а сейчас экономические связи двух государств только укрепляются.

«Очень рады вас видеть в России, Петербурге. Спасибо, что приехали. Должен сказать, что всегда с коллегами, когда собираемся, практически по любому вопросу развития ЕврАзЭС вспоминаем, что эта идея принадлежит вам. И мы все вам очень благодарны за то, что вы выступили инициатором этого союза», — отметил Владимир Путин.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ. Перед открытием встречи на высшем уровне Путин провел с политиком переговоры в формате «тет-а-тет».