Кабмин РФ подготовит меры по снижению стоимости производства стройматериалов

Москва, 28 декабря. Правительство России в январе 2022 года предложит шаги по сокращению стоимости производства строительных материалов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В кабмине уже состоялись несколько совещаний, и властям удалось выработать определенные подходы в этом направлении. Он также отметил, что необходимо бороться с ростом цен, поскольку в настоящий момент данная тенденция представляет угрозу для государственных проектов.

«Мы, безусловно, будем принимать меры по экономии средств. Сейчас мы договорились, что все-таки посмотрим и предложим комплексные меры, как можно удешевить производство стройматериалов», — добавил Хуснуллин.

Процесс строительства домов во многих российских городах, в том числе Сочи, стал еще более дорогостоящим. На российском курорте подорожание составило 100-150% за последние несколько лет.