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Водителей Барнаула проверили на отзывчивость
Общество
Водителей Барнаула проверили на отзывчивость
pixabay.com  /  nastogadka

Барнаул, 28 декабря. Барнаулец провел интересный социальный эксперимент на дорогах: он останавливал свой автомобиль, включал аварийку, после чего останавливал проезжающие мимо машины, прося о помощи. Видеозапись эксперимента выложена в сообществе Barnaul 22, сообщает «Алтайская правда».

Автор эксперимента рассказывал, что у него закончился бензин, и просил помощи в буксировке своего авто до ближайшей заправки. Тем, кто готов был помочь, он тут же объяснял, что с машиной все в порядке, а он проводит социальный эксперимент.

Отзывчивых водителей тут же премировали бутылкой «незамерзайки», детям вручали шоколадку. Эксперимент показал: вас не оставят в беде на дорогах Барнаула, каждый пятый водитель останавливался и был готов помочь.

Ранее ФАН рассказывал об ужесточении наказания для нетрезвых водителей. Рассматривался даже вариант пожизненного лишения прав.

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