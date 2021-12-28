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Дети без присмотра и банкротство микробизнеса: к чему может привести ликвидация новогодних каникул
Общество
Дети без присмотра и банкротство микробизнеса: к чему может привести ликвидация новогодних каникул
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Вместо фиксированных новогодних каникул лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить 15 дней к ежегодному отпуску россиян. По мнению парламентария, длительные новогодние каникулы провоцируют людей на пьянство и наносят огромные потери экономике, поэтому присоединение этих выходных к отпускам скажется положительно. Однако в случае введения этих изменений, есть риск, что произойдет рост нарушений с сфере трудового законодательства, малые предприятия станут на шаг ближе к банкротству, а дети останутся в каникулы без присмотра. Об этом в беседе с ФАН рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Екатерина Кузнецова.

По мнению Кузнецовой, существенное сокращение новогодних праздников может сильно повлиять на деятельность прежде всего коммерческих организаций. У бизнеса возникнут организационные и финансовые трудности, а также проблемы с отчетностью.

«Если говорить о текущем положении дел, не все коммерческие организации и так отпускают своих сотрудников на 28 дней, многие использую практику 14-дневного непрерывного отпуска, а остальную часть — по неделе в течение года. Принято считать, что нецелесообразно отпускать сотрудника более чем на 40 дней, как предлагается. Тем более, согласно этому предложению, сотрудник сам может выбрать время, когда идти в отпуск. Но не на всех предприятиях и производствах эта опция возможна», — пояснила собеседница ФАН.

Дети без присмотра и банкротство микробизнеса: к чему может привести ликвидация новогодних каникул
Невские Новости / Анастасия Барашкова

Именно по этим причинам инициатива Жириновского о включении новогодних каникул в ежегодный оплачиваемы отпуск и не встретит понимания у бизнеса. Помимо прочего такая мера может спровоцировать увеличение нарушений трудового законодательства, уверена Кузнецова. Также в случае принятия соответствующих поправок в трудной ситуации окажется малый и микробизнес.

«Сейчас в условиях продолжающейся пандемии многие фирмы держат минимальный штат сотрудников, и уход в дополнительный отпуск может сорвать всю производственную цепочку, что в дальнейшем приведет к банкротству. Также нельзя забывать о сотрудниках с детьми младшего школьного возраста. Существенное сокращение новогодних праздников у взрослых оставит детей без присмотра», — предупредила эксперт.

Как сказала Кузнецова, родители детей будет вынуждены обращаться с просьбой об отпуске в новогодние каникулы, и вполне возможно, в некоторых случаях этот отпуск придется брать за свой счет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат Денис Кравченко заявил, что новогодние каникулы сокращать нельзя. По его словам, несмотря на то, что праздничные дни обходятся предприятиям недешево, это потом компенсируется повышенной работоспособностью отдохнувших сотрудников.

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жириновский новогодние каникулы отпуск екатерина кузнецова
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