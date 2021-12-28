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Путин: создание СНГ 30 лет назад было оправданным шагом

Политика
Путин: создание СНГ 30 лет назад было оправданным шагом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Санкт-Петербург, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин выступил с приветственным словом на неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ), который стартовал 28 декабря в Санкт-Петербурге.

В ходе выступления он подчеркнул, что создание СНГ 30 лет назад было оправданным шагом, хотя за последние годы все очень сильно изменилось.

«Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», — сказал глава государства.

Президент добавил, что Россия намерена поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем.

Ранее стало известно, что Путин провел закрытые переговоры с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Кроме того, сообщалось, что на саммит прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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