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Режиссер «Игры в кальмара» обсуждает с Netflix создание третьего сезона

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 14:19
Общество
Режиссер «Игры в кальмара» обсуждает с Netflix создание третьего сезона
Кадры из сериала «Игра в кальмара»

Москва, 28 декабря. Режиссер популярного корейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек обсуждает со стриминговой платформой Netflix не только второй, но и третий сезон шоу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу KBS World.

Работу над продолжением «Игры в кальмара» кинематографист подтвердил еще в ноябре. Однако тогда и речи не было о третьем сезоне. Теперь, как оказалось, идут бурные обсуждения о еще одном сезоне. Режиссер признался, что хочет как можно скорее приступить к съемкам, поскольку поклонники «Игры в кальмара» с нетерпением ждут продолжения.

Постановщик ответил на вопрос о том, почему именно его проект стал таким популярным. По его мнению, важную роль сыграла тема неравенства в обществе.

«Свежая тема корейских детских игр, которые в итоге оказались опасными, думаю, это корень успеха. Сюда же можно отнести и проблемы с неравенством в обществе. Они близки многим странам», — подчеркнул Хван Дон-хек.

«Игра в кальмара» побила рекорд по просмотрам на Netflix в первый месяц. Южнокорейская картина оказалась настолько популярной, что было решено снять продолжение. Во втором сезоне история развернется вокруг главного героя, однако детали и поворотные моменты шоу не раскрываются.

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netflix сериал игра в кальмара
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