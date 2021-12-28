Альпинист из Иркутска удостоился Золотой медали имени Миклухо-Маклая

Престижную премию вручают за выдающиеся достижения в области альпинизма. До Владислава Лачкарева такую медаль получили всего шесть человек.

Иркутянин стал вторым человеком в мире, которому удалось покорить все самые высокие вершины и вулканы на всех частях света нашей планеты. К тому же Владислав побывал как на Северном, так и на Южном полюсах. На осуществление проекта, который он назвал «Семь вершин + семь вулканов + два полюса», у путешественника ушло десять лет. Самым значимым для себя достижением Лачкарев считает восхождение на Эверест.

«Я точно понимаю, что восхождение на Эверест было вообще лучшей инвестицией в моей жизни. Это самые окупающиеся расходы в себя лично и вообще. Вы становитесь другим человеком, когда стремитесь к таким целям и когда добиваетесь их. Вы становитесь сильнее», — сказал альпинист.

Владислав всегда любил горы и считает восхождение на них смыслом своей жизни. Выбор его кандидатуры в качестве обладателя Золотой медали от Русского Географического Общества стало для иркутянина полной неожиданностью.

«Я даже не думал про это. В этом году было 170 лет нашему отделению, поэтому какие-то проекты подавались на награждения. Комиссия должна была рассматривать. Я понимаю, что это очень высокая награда и очень серьезная комиссия, поэтому даже никаких иллюзий мы не питали», — признался Владислав.

Сейчас альпинист много выступает перед молодежью, где делится своим бесценным опытом. В обозримом будущем он планирует написать книгу, где подробно изложит все детали своих путешествий.