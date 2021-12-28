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Премьер Эстонии Каллас заявила, что во время визитов на Украину говорит по-русски

Политика
Премьер Эстонии Каллас заявила, что во время визитов на Украину говорит по-русски
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Таллин, 28 декабря. Когда человек дает интервью на языке, которым он владеет в недостаточной мере, то рискует быть названым некомпетентным. Соответствующим выводом поделилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам премьер-министра, во время визитов на Украину она разговаривает на русском языке. Однако, Каллас подчеркнула, что владеет им в недостаточной мере, чтобы говорить на нем в Эстонии.

Она отметила, что в свое время у нее была замечательная учительница, благодаря которой будущий государственный деятель полюбила уроки русского. Премьер-министр также добавила, что, несмотря на такие знания, не стала бы давать интервью на этом языке.

«Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», — рассказала эстонский политик.

Национальная служба новостей писала, что обучение мигрантов русскому языку является самым верным способом их адаптации к проживанию в России. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что лидер Таджикистана Эмомали Рахмон поддерживает развитие русского языка в стране, обеспечивая устойчивые связи с Россией. Об этом также рассказал глава российского государства.

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украина эстония русский язык
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