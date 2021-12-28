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Барбадос проведет внеочередные выборы после обретения независимости от Великобритании

Весь мир
Барбадос проведет внеочередные выборы после обретения независимости от Великобритании
Официальная страница Мии Моттли в Twitter / @miaamormottley  / 

Бриджтаун, 28 декабря. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли созвала внеочередные всеобщие выборы 19 января через несколько недель после провозглашения республики и выхода из-под власти британской короны.

В октябре в бывшей колонии, получившей независимость в 1966 году, была избрана Сандра Мэйсон в качестве первого президента страны. Она приняла присягу 30 ноября.

В ходе 37-минутной речи, опубликованной в социальных сетях, Моттли перечислила все достижения правительства в экономической и финансовой сферах. Политик отметила, что экономика Барбадоса восстанавливается несмотря на ущерб индустрии туризма по причине пандемии COVID-19.

Она подчеркнула, что на данный момент страна страдает от новой вспышки коронавируса вследствие неэффективной политики по борьбе с пандемией.

«Нужно, чтобы мы объединились вокруг общего дела, в рамках единого правительства, одного лидера», — заявила Моттли, поклявшись поддержать любого, кто победит на выборах.

 

Моттли, лидер Лейбористской партии Барбадоса и первая женщина премьер-министр, победила на голосовании в мае 2018 года и заняла пост на пятилетний срок. Новые выборы будут проведены 19 января.

«Нам нужно построить целую страну, друзья. Необходимо сформировать единую нацию. Я уверена, что если мы сможем это сделать вместе, то нет ничего, что может сбить нас с пути», — подтвердила премьер.

В ответ на критику о ее оппортунистическом поведении, нацеленном на сосредоточение власти в своих руках, Моттли отметила, что ее партия и так имеет подавляющее большинство в парламенте, а ее президентский срок еще не закончился.

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