Барбадос проведет внеочередные выборы после обретения независимости от Великобритании

Бриджтаун, 28 декабря. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли созвала внеочередные всеобщие выборы 19 января через несколько недель после провозглашения республики и выхода из-под власти британской короны.

В октябре в бывшей колонии, получившей независимость в 1966 году, была избрана Сандра Мэйсон в качестве первого президента страны. Она приняла присягу 30 ноября.

Barbados prime minister Mia Mottley on Monday called a snap general election for January 19, just weeks after the Caribbean country became a republic and said goodbye to the British monarchy. https://t.co/Cj5nVDFSm4