Барбадос проведет внеочередные выборы после обретения независимости от Великобритании

Бриджтаун, 28 декабря. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли созвала внеочередные всеобщие выборы 19 января через несколько недель после провозглашения республики и выхода из-под власти британской короны.

В октябре в бывшей колонии, получившей независимость в 1966 году, была избрана Сандра Мэйсон в качестве первого президента страны. Она приняла присягу 30 ноября.

Barbados prime minister Mia Mottley on Monday called a snap general election for January 19, just weeks after the Caribbean country became a republic and said goodbye to the British monarchy. https://t.co/Cj5nVDFSm4 — The Wire (@thewire_in) December 28, 2021

В ходе 37-минутной речи, опубликованной в социальных сетях, Моттли перечислила все достижения правительства в экономической и финансовой сферах. Политик отметила, что экономика Барбадоса восстанавливается несмотря на ущерб индустрии туризма по причине пандемии COVID-19.

Она подчеркнула, что на данный момент страна страдает от новой вспышки коронавируса вследствие неэффективной политики по борьбе с пандемией.

«Нужно, чтобы мы объединились вокруг общего дела, в рамках единого правительства, одного лидера», — заявила Моттли, поклявшись поддержать любого, кто победит на выборах.

Announcement of General Elections in Barbados - Rebroadcast: Address to the Nation by the Prime Minister (Dec. 27, 2021) https://t.co/cRPH3A4bAH via @YouTube — Mia Amor Mottley (@miaamormottley) December 28, 2021

Моттли, лидер Лейбористской партии Барбадоса и первая женщина премьер-министр, победила на голосовании в мае 2018 года и заняла пост на пятилетний срок. Новые выборы будут проведены 19 января.

«Нам нужно построить целую страну, друзья. Необходимо сформировать единую нацию. Я уверена, что если мы сможем это сделать вместе, то нет ничего, что может сбить нас с пути», — подтвердила премьер.

В ответ на критику о ее оппортунистическом поведении, нацеленном на сосредоточение власти в своих руках, Моттли отметила, что ее партия и так имеет подавляющее большинство в парламенте, а ее президентский срок еще не закончился.