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Прямая трансляция ФАН: выступление Владимира Путина на неформальном саммите лидеров СНГ

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 14:19
Политика
Прямая трансляция ФАН: выступление Владимира Путина на неформальном саммите лидеров СНГ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Санкт-Петербург, 28 декабря. Президент России Владимир Путин начал свое выступление на неформальном саммите лидеров стран — членов СНГ. Федеральное агентство новостей (ФАН) ведет прямую трансляцию с места событий.

Встреча проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Помимо участия непосредственно в саммите, глава государства намерен совместить свое пребывание в Северной столице с рядом двусторонних контактов. Еще до официального открытия мероприятия Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также поговорил в формате «тет-а-тет» с экс-главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. На 29 декабря у российского лидера на полях саммита назначена встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В рамках встречи президента России Владимира Путина с лидером Таджикистаном Эмомали Рахмоном стороны обсудили вопросы миграции и поддержки русского языка со стороны официального Душанбе. В ходе беседы с Назарбаевым глава РФ отметил вклад первого президента Казахстана в развитие сотрудничества в ЕАЭС.

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