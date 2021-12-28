Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 29 декабря

Москва, 28 декабря. Центробанк (ЦБ) России установил новые официальные курсы доллара и евро на 29 декабря. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале регулятора.

Официальный курс доллара на среду был повышен на 27 копеек и составил 73,5 рубля. Курс евро установлен на уровне 83,22, что на 28 копеек больше предыдущего показателя.

При этом на старте дневной сессии 28 декабря курс доллара снизился до отметки 73,4 рубля, потеряв 3,25 копейки. В то же время курс евро вырос на 3,25 копейки и составил 83,2 рубля.

Москва и партнеры продолжают работу над тем, чтобы снизить долю американской национальной валюты при международных сделках. Об этом рассказал глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.