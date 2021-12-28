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Кровавый уикенд: Рождественские выходные в США унесли жизни десятков американцев

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 15:23
Весь мир
Кровавый уикенд: Рождественские выходные в США унесли жизни десятков американцев
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Вашингтон, 28 декабря. На минувших выходных американцы отмечали Рождество — традиционно один из самых любимых праздников в стране. На Рождество-2021 на улицах городов США гремели не фейерверки и хлопушки, а перестрелки, которые не прекратились и в рождественскую ночь.

О наиболее громких случаях массовых расстрелов и бессмысленных убийств в США — в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Иллинойс

В Чикаго в рождественский уикенд было убито три человека, по крайней мере 23, включая 11-летнего подростка, получили ранения.

В канун Рождества в районе Лондейл был расстрелян местный житель. 43-летний мужчина стал жертвой преступника, который, по словам очевидцев, вышел из темного автомобиля, подъехавшего к дому жертвы. Мужчина получил несколько ранений в спину и был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Вторая жертва убийства была обнаружена около 22:40 в субботу в районе Логан-Сквер в северо-западной части города. По сообщению полиции, мужчина, которым оказался 24-летний Джованни Л., получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте.

Еще один человек был расстрелян в воскресенье на парковке в районе Ист-Гарфилд-Парк. Полиция сообщает, что 37-летний Клиффорд Д. получил несколько ранений, когда по нему открыли огонь из проезжавшей машины.

В пятницу в городе произошла перестрелка с участием сотрудников полиции. Инцидент произошел в районе Юниверсити-Вилидж, когда офицеры заметили двух вооруженных людей и попытались проверить их. В этот момент один из мужчин открыл огонь по стражам правопорядка, после чего был ранен ответным огнем. В настоящее время нервный стрелок находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Его товарищ задержан.

В пятницу около 23:35 11-летний подросток и 25-летний молодой человек, находившиеся на рождественской вечеринке в квартире на Норт-Остин-авеню, получили огнестрельные ранения после того, как по ним открыл огонь злоумышленник. Сообщается, что оба пострадавших были госпитализированы в состоянии, не представляющем опасности для жизни. Нападавший задержан.

Примерно за полчаса до этого три человека были ранены в районе Маркетт-парк. По данным полиции, пострадавшие находились в доме на Саут-Кедзи-авеню, когда неизвестные открыли огонь по дому из подъехавшего автомобиля. После инцидента все трое раненых были доставлены в медицинский центр Чикагского университета, их жизни находятся вне опасности.

Луизиана

В городе Лафайетт Рождественские праздники стали настоящим праздником стрельбы. Полиция сообщает как минимум о четырех инцидентах, связанных с применением огнестрельного оружия, которые произошли в городе в течение выходных.

Представитель департамента полиции сержант Робин Грин сообщил, что в воскресенье вечером офицеры прибыли на вызов о бытовой ссоре. По прибытии сотрудники обнаружили мужчину и женщину с огнестрельными ранениями. По сообщению спикера полиции, женщина, которую идентифицировали как 25-летнюю Кейонну М., скончалась на месте происшествия. Мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Соседи рассказывают, что сперва приняли выстрелы за фейерверки.

«Они лежала там, знаете ли, два-три часа, а дети просто бегали вокруг, понятия не имея, что происходит. И это просто безумие, потому что у этих пуль нет имен, а те дети играли там примерно в то время, когда это произошло, так что в это время мог быть застрелен любой ребенок», — говорит Гидея Брент, которая и вызвала полицию.

Полиция продолжает расследование. Сообщается, что мотив преступления в настоящее время неизвестен.

Около 3:30 утра того же дня правоохранители прибыли на Саут-Магнолия-стрит по вызову о стрельбе. На месте происшествия сотрудники обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, который был доставлен в больницу. Полиция обратилась к местным жителям с просьбой помочь в расследовании преступления.

Четыре человека были ранены в ночь на субботу возле кафе на Эванджелин-Трауэй. Офицеры прибыли на вызов о стрельбе, прозвучавшей возле заведения «Вафельный дом» и обнаружили на месте четырех человек с огнестрельными ранениями. Все четверо были отправлены в местные больницы их состояние в настоящее время неизвестно.

Индиана

30-летняя жительница Форт-Уэйна была опознана как жертва уличной стрельбы, которая произошла в пятницу вечером в одном из домов на Лафайетт-Стрит, об этом сообщил коронер округа Аллен. Бриттани Д. была убита выстрелом в голову, и ее смерть стала 47-м убийством, произошедшим в округе за год.

В убийстве женщины обвиняется ее приятель, 34-летний Джейкоб Ч. По версии следствия, причиной для убийства послужила ревность, так как женщина ранее состояла в отношениях с одним из друзей предполагаемого убийцы.

Мэриленд

Полиция Балтимора расследует четыре случая стрельбы, которые произошли в городе в течение уикенда.

Около 19 часов в субботу патрульные Южного округа прибыли на вызов о стрельбе на Холлинс-стрит к западу от центра города, где они обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. По сообщению департамента, от полученных ран пострадавший умер в больнице.

Через 30 минут после первого инцидента, офицеры Юго-Восточного округа получили вызов о нападении в районе Балтимор-Хайлендс, где они обнаружили мужчину с множественными огнестрельными ранениями. Мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Около 9:30 в воскресенье патрульные Восточного округа прибыли на Гринмаунт-авеню по сигналу, который поступил от системы распознавания выстрелов. На месте происшествия они обнаружили 22-летнего мужчину с огнестрельным ранением. Он был доставлен в районную больницу, его состояние в настоящее время неизвестно.

Полиция Северо-Западного округа Балтимора расследует стрельбу, которая произошла около 23 часов в воскресенье. По данным полиции, офицеры обратили внимание на скопление автомобилей на стоянке в районе Уобаш-авеню. Подъехав ближе, офицеры услышали стрельбу и увидели разъезжающиеся машины. На месте правоохранители обнаружили двух мужчин в возрасте 23 и 24 лет. Они получили множественные огнестрельные ранения. Полицейские до прибытия медиков оказали пострадавшим первую помощь.

В настоящее время оба пострадавших доставлены в больницу, они находятся в стабильном состоянии.

Колорадо

Полиция Денвера расследует марафон убийств, прокатившийся по городу в понедельник. В результате нескольких инцидентов пять человек погибли и еще трое, в том числе сотрудник полиции, получили ранения. Власти связывают все случаи с одним подозреваемым, который стрелял из огнестрельного оружия по меньшей мере в семи разных местах Денвера и Лейквуда. Сообщается, что подозреваемый, имя которого не называется, находится среди погибших.

Начальник полицейского управления Денвера Пол Пазен сообщил, что стрельба в Денвере началась после 17 часов в понедельник. Преступник расстрелял двух женщин и одного мужчину. Обе женщины погибли, а мужчина получил ранение.

По данным полиции, вскоре после этого подозреваемый застрелил мужчину в другой части Денвера. Полиция считает, что в Денвере также произошел третий инцидент со стрельбой, но сообщений о пострадавших в ходе этого случая не поступало.

«Видеть, как происходит такое веселье, ненормально в нашем сообществе», — сказал Пазен.

После трех случаев стрельбы сотрудники полиции опознали автомобиль злоумышленника, что привело к перестрелке между полицией и подозреваемым. Сообщается, что подозреваемый смог вывести из строя полицейскую машину, а затем скрылся в пригороде Денвера Лейквуд.

Джон Ромеро, сотрудник отдела общественной информации полиции Лейквуда, сказал, что сотрудники департамента полиции Лейквуда опознали машину преступника вскоре после того, как он сбежал из Денвера. По его словам, подозреваемый открыл огонь по полицейским, и скрылся.

Затем преступник вошел в отель Hyatt и выстрелил сотрудника. Злоумышленнику вновь удалось скрыться с места преступления, ранив при этом полицейского.

Позже полиция сообщила о ликвидации стрелка.

Техас

Полиция Лаббока расследует стрельбу, которая произошла в воскресенье вечером на юге города, в результате чего один человек погиб, другой получил ранения.

Представители полиции сообщили, что около 22 часов офицеры получили вызов из-за выстрелов на 79-й улице. Прибыв на место, полицейские обнаружили тело 68-летнего Альберто Г. Также с места происшествия был госпитализирован 42-летний Тимоти Л., который получил серьезные ранения.

Мотив преступления и личность стрелка в настоящее время не установлены, полиция ведет расследование.

Флорида

Детективы полицейского управления Броварда разыскивают подозреваемых в трех перестрелках, произошедших в рождественские выходные, включая убийство и перестрелку с полицией.

В субботу вечером недалеко от пересечения Северо-Западной 31-й авеню и Северо-Западной 19-й улицы помощники шерифа попытались арестовать подозреваемого, который открыл огонь по стражам правопорядка и скрылся с места происшествия.

Сообщается, что в результате инцидента преступник был ранен. Позже появилась информация о поимке злоумышленника. Им оказался 24-летний Га Квуон Р.

Житель Помпано-Бич был убит в воскресенье утром возле клуба Take 1. Сообщается, что погибшим оказался 37-летний Берни Д. Также в ходе происшествия был ранен случайный прохожий.

Два человека пострадали в результате перестрелки, которая произошла в ночном клубе «Тень» в центре Форт-Лодердейла.

В Бока-Ратоне мужчина выстрелил в своего соседа из-за громко игравшей музыки. Сообщается, что 31-летний Захари Монкада выстрелил в спину мужчине после возникшей перебранки из-за громко игравшей музыки. Родственникам жертвы удалось скрутить стрелка. В данный момент Монкада находится под арестом по обвинению в покушении на убийство первой степени и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Канзас

Двое полицейских из Канзаса были серьезно ранены рождественским утром после того, как подозреваемый в домашнем насилии выстрелил в них, а затем покончил с собой. Об инциденте сообщил капитан полиции Уичито Джейсон Стивенс.

Он уточнил, что около 11:30 в полицию поступил звонок от 22-летней сотрудницы местного ресторана, которая сообщила о том, что ее избил ее парень — 24-летний Малик Роджерс. Она сообщила, что пришел к ней домой и попытался проникнуть через окно, прежде чем его впустил ребенок. Женщина сообщила, что молодой человек избил ее и угрожал пистолетом.

После получения вызова офицеры направились к дому подозреваемого, намереваясь арестовать его, однако он смог отбиться от сотрудников полиции и заперся в ванной комнате. После того, как полицейские попытались выломать дверь, Роджерс произвел два выстрела, которыми ранил обоих сотрудников.

Вскоре на место прибыл полицейский спецназ, однако подозреваемый, который был осужден за убийство второй степени и нападение при отягчающих обстоятельствах и недавно вышел на свободу по УДО, предпочел покончить с собой.

Несмотря на то, что в целом уровень насилия в рождественские праздники несколько снизился по сравнению с предыдущими месяцами, он все еще остается крайне высоким. Показанные случаи вооруженного насилия являются лишь малой частью убийств, которые произошли в США на Рождество. Это показывает то, что даже такие праздники, которые традиционно считаются лучшим временем для того, чтобы возлюбить ближнего, больше не приносят американскому обществу долгожданной передышки от повседневных проблем и невзгод и не способны нейтрализовать накопившуюся агрессию и общественное напряжение.

Хотя может быть все объясняется тем, что в этом году американцы были очень плохими «мальчиками и девочками», а потому других подарков у Санты для них не нашлось.

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