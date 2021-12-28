Украина пытается выбить для себя дополнительную партию американского оружия

Киев, 28 декабря. Украина договаривается с Вашингтоном о поставках избыточного американского военного оборудования и оружия, заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

Дипломат сообщила, что Киев работает с Вашингтоном по нескольким направлениям в рамках поставок вооружений. Речь идет о стандартной помощи, предусмотренной американским госбюджетом, а также о дополнительной поддержке, которую США могут оказать стране при наличии соответствующего указа главы государства.

«Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое США могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу», — сказала Маркарова.

Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил процедуру отправки на Украину партии военной помощи. Стоит отметить, что поддержка США позволила ВСУ подняться на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира, передает «Царьград».