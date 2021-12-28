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Товарооборот РФ и КНР достигнет нового рекордного уровня по итогам года

Экономика
Товарооборот РФ и КНР достигнет нового рекордного уровня по итогам года
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 28 декабря. Взаимный товарооборот между Россией и Китаем в 2021 году установит новый рекорд — за 11 месяцев он уже превысил 130 млрд долларов и продолжает расти, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Уходящий год стал чрезвычайно важным и насыщенным в плане событий, связанных с российско-китайскими отношениями, добавил дипломат в ходе XIII заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

«Стороны эффективно сотрудничают в борьбе с пандемией, успешно работает механизм регулярных встреч глав правительств, несмотря на объективные противоэпидемические ограничения практическое сотрудничество активно развивается», — подчеркнул Денисов.

Товарооборот между РФ и Таджикистаном за 11 месяцев вырос на 28,3%, а это — новый рекорд за последние восемь лет, заявил ранее торговый представитель России в Душанбе Евгений Кореньков. С начала 2021 года товарооборот между странами составил 1,1 млрд долларов.

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россия китай товарооборот андрей денисов
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