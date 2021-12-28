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Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России с 1 января

Общество
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России с 1 января
10.мвд.рф  /  Министерство внутренних дел по Республике Карелия

Москва, 28 декабря. Иностранные граждане за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России с 1 января 2022 года.

Введенные президентом России Владимиром Путиным временные меры для трудовых мигрантов заканчиваются 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Согласно данным ведомства, с марта 2020 года более 7 млн иностранцев получили разрешительные документы. Еще 1,5 млн урегулировали законность своего пребывания на территории страны. МВД России рекомендует до 31 декабря текущего года иностранцам без документов на работу обратиться в органы внутренних дел.

«Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тысяч рублей за каждого такого работника», — говорится в сообщении.

Порядка 667 939 иностранцев получили российское гражданство за 11 месяцев 2021 года. Это на 105 тысяч больше показателей прошлого года, сообщается в сводке МВД по миграционной ситуации.

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