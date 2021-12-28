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Единая минимальная цена пачки сигарет вырастет в России на 4 рубля

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 13:56
Экономика
Единая минимальная цена пачки сигарет вырастет в России на 4 рубля
pixabay.com

Москва, 28 декабря. После Нового года единая минимальная цена (ЕМЦ) одной пачки сигарет поднимется на 4 рубля и составит 112 рублей, сообщает агентство «Прайм». Продавать продукцию ниже этой стоимости запрещается.

ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза на 1 тысячу штук сигарет или папирос, а также ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку с 1 января 2022 года акцизы вырастут на 4%, следом поднимется и минимальная цена табачных изделий — до 145-150 рублей.

Данная мера направлена на борьбу с нелегальным рынком. Все, что продается ниже установленного уровня, автоматически попадает под незаконный товар. Поскольку власти продвигают идею об отказе от курения, стоимость табачных изделий продолжит расти.

Цены увеличиваются во всех продовольственных и непродовольственных отраслях, в том числе в fashion-сегменте. Эксперты индустрии моды предупредили, что уже в следующем году премиальная одежда подорожает на 30-40%, средний сегмент — на 20-25%, а масс-маркет — на 10-20%.

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