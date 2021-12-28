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Шойгу помог воплотить в жизнь мечту ребенка из Владимирской области

Армия
Шойгу помог воплотить в жизнь мечту ребенка из Владимирской области
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 28 декабря. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу исполнил мечту Кирилла Ушакова из Владимирской области полетать на военном вертолете.

Министр обороны принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», в ходе которой он снял с новогоднего дерева открытку с заветным желанием ребенка. Мечту мальчишки из Гороховца воплотили в жизнь летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа (ЗВО) на аэродроме Семязино. Вместе с Кириллом взяли на борт его сестру, шестилетнюю Алису, передает телеканал «Звезда».

После полета Кирилл в режиме видеосвязи поделился впечатлениями с Шойгу, в том числе и об экскурсии, в ходе которой он увидел боевые самолеты. Ребенок попросил министра организовать еще один полет на вертолете. Глава Минобороны РФ пообещал выполнить просьбу Кирилла и поздравил его с наступающим Новым годом.

«Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестренку, если она хочет», — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что российские военные устроили катание на танке для мальчика, который написал президенту Владимиру Путину письмо о своей заветной мечте. Семилетний Егор проехал на Т-90 по полигону Алабино.

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минобороны рф шойгу ребенок
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