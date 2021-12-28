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Депутат ЗакСа Панов перечислил успешные бизнес-отрасли в России по итогам года

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 14:05
Экономика
Депутат ЗакСа Панов перечислил успешные бизнес-отрасли в России по итогам года
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 28 декабря. Отрасли, работающие с цифровыми технологиями, безусловно, выиграли среди всех бизнес-направлений по итогам уходящего года, заявил депутат Заксобрания Петербурга Дмитрий Панов в эфире медиацентра «Патриот».

Деловой климат в России в текущем году стал более благоприятным, чем в прошлом, следует из данных Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Доля компаний, которые стали чаще нанимать новых сотрудников, увеличилась на 4,5%, а доля предприятий, увольнявших работников, снизилась на 3,5%.

«Цифровые технологии, все, что связано с цифрой — все выиграли, все, кто занимается экспортом, те, кто торгуют за валюту, абсолютно точно. Безусловно, это фармацевтика... начиная от масок, различных других смежных направлений. Я не буду лукавить, строители, девелоперы, безусловно, да, причем по всем спектрам, наверное... В Петербурге, если стоимость земельных участков под строительство класса комфорт была 16-17 тысяч на квадратный метр улучшений, то сейчас это цена начинается в районе 40-50 тысяч за 1 "квадрат"», — отметил Панов.

Петербургский парламентарий также отметил тренд прихода в Петербург новых девелоперских компаний из регионов. По его мнению, 2022 год станет серьезным периодом для города, чтобы развить свою инвестиционную активность.

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