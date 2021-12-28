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Координатор «Деловой России» Панов назвал бизнес-тренды уходящего года

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 14:24
Экономика
Координатор «Деловой России» Панов назвал бизнес-тренды уходящего года
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 28 декабря. Основные направления работы российского бизнес-сообщества в 2021 году стали темой пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Гостем эфира стал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов.

Координатор объединения «Деловая Россия» по Северо-Западному федеральному округу Панов рассказал о своем видении основных событий уходящего года. Он подтвердил предположение ведущего, что инфляция и цены стали первостепенными трендами.

«Люди дела, которым не все равно, они объединяются в различные группы, союзы. Одним из которых является «Деловая Россия». За 2021 год было создано достаточно много консультативных органов, никогда у предпринимателей не было столько возможностей встретиться с первыми лицами. Еще важный тренд — открытость Роспотребнадзора», — отметил он.

Эксперт добавил, что предстоящий год может стать не только временем надежд, но и периодом опасений. По его оценке, возможное введение новых коронавирусных ограничений может снизить прибыль предприятий малого и среднего бизнеса.

Эфир проходил в сообществе Медиагруппы «Патриот». Записи предыдущих трансляций остаются доступными для просмотра на странице архива.

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бизнес экономика россии медиагруппа патриот тренды 2021 года
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