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Пенсионеры в России могут рассчитывать на выплату 16 тысяч рублей после Нового года

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 13:40
Экономика
Пенсионеры в России могут рассчитывать на выплату 16 тысяч рублей после Нового года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 декабря. Депутаты Госдумы в преддверии праздника предложили ввести предновогоднюю выплату российским пенсионерам. Законопроект об этом уже внесен на рассмотрение правительства. Об этом пишет PRIMPRESS.

Размер выплаты может составить 16 тыс. рублей и более. Однако получить денежные средства граждане смогут лишь после праздников в следующем году. Инициатива парламентариев предусматривает получение «13-й» пенсии всеми, и работающими, и неработающими, пенсионерами. Также в их число входят бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов.

С учетом того, что размер выплаты соответствует фактическому размеру пенсии, а перечисление средств будет лишь в 2022 году, то можно рассчитывать, что сумма будет больше 16 тыс. рублей. Сейчас она установлена на основании среднего размера — 15 851 рубль, но со следующего года он увеличится.

О том, что Правительство России в следующем году пересчитает все виды страховых пенсий, сообщила зампред Комитета по социальной политике Совфеда Елена Бибикова. Парламентарий уточнила, что после индексации пенсии в среднем повысятся не менее чем на 1000 рублей.

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