Берлин, 28 декабря. Еще совсем недавно новый канцлер Германии радовал немцев и международное сообщество в целом выверенными и прагматичными заявлениями.

Олаф Шольц за довольно-таки короткий срок во главе правительства показал себя эдаким традиционалистом и прагматиком, который ставит на первое место национальные интересы Германии и немецкого народа. Он удачно отбивал нападки «Зеленых» и их непосредственных кураторов из США на «Северный поток — 2», уверенно гнул свою линию в вопросе необходимости сближения с Россией и даже ставил на место антироссийски настроенную Анналену Бербок, возглавившую МИД.

Однако последнее и со всех сторон странное на фоне предыдущих заявление показало, что кое в чем Олаф Шольц все-таки поддался деструктивной повестке, грубо навязанной Германии заокеанскими союзниками. Таким мнением со своими подписчиками поделился политолог Евгений Сатановский, печально признав, что после таких слов можно только попрощаться с Европой старого образца и даже образца нынешней нестабильности.

Федеральное агентство новостей /

«Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия теперь — страна мигрантов, так что их там ждут безо всяких ограничений и квот. Пускай они только доберутся до щедрых и гостеприимных немецких краев, будет им и стол, и кров, и все положенные по нынешним немецким законам права и пособия. Странное, вообще, заявление. Потрясающе интересно наблюдать за тем, как самая богатая и наиболее развитая страна Западной Европы, подмявшая под себя европейцев так, как это и в Третьем рейхе никому не снилось, заканчивает самоубийством. А после печального финала Германии можно попрощаться и со всей Европой. Если так дальше пойдет, превратится она примерно в смесь Леванта, субсахарской Африки и воспоминаний об имперском прошлом. Жалко, конечно, ту, прежнюю Европу, но мы будем ее вспоминать», — с печальной иронией отметил эксперт.

Сатановский признал, что на фоне разгула и вседозволенности мигрантов в других европейских странах до последнего хотелось верить, что Германия останется эдаким якорем благоразумия для всего Евросоюза. Однако Шольц, по всей видимости, решил лишь усугубить ситуацию, введя в абсолют уже действующую миграционную политику ЕС. Эксперт иронично поинтересовался, почему же с такими-то разговорами, Берлин не спешит забирать всего несколько тысяч мигрантов с белорусско-польской границы. Канцлер говорит о готовности принять еще миллионы, но технично забывает о небольшой проблеме под боком, спровоцированной не только Польшей, но и самой Германией. Практику двойных стандартов никто не отменял, что лишний раз подтверждает выборочность «запредельного гостеприимства» ФРГ.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец раскусил главную ловушку НАТО на предстоящих переговорах с Россией.