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Песков: число участников послания Путина Федеральному собранию определит Роспотребнадзор

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 13:21
Политика
Песков: число участников послания Путина Федеральному собранию определит Роспотребнадзор
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 28 декабря. Число участников послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет определяться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, состав и количество участников мероприятия будут зависеть от двух ключевых параметров — от точной даты и места послания и от решения Роспотребнадзора. Многое также будет определяться «кривой заражений», заявил Песков.

«Это каждый раз зависит от конкретного момента и каждый раз определяется вместе со специалистами Роспотребнадзора. Это зависит от пространства, это зависит от кривой волны», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было анонсировано 23 декабря сразу по окончании большой традиционной пресс-конференции. На мероприятие из-за коронавирусных ограничений удалось пригласить 507 журналистов отечественных и зарубежных СМИ.

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