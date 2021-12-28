Санду допустила объединение Молдавии и Румынии при согласии граждан республики

Кишинев, 28 декабря. Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала идею объединения республики с Румынией.

По словам политика, объединение, о котором активно говорят в Бухаресте и добиваются ряд политических партий в Кишиневе, возможно при согласии подавляющего большинства молдаван. Как отметила Санду, есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана этим.

«Такой большой проект может быть реализован только при поддержке подавляющего большинства в обществе. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказала она в интервью телеканалу ProTV.

Глава республики уточнила, что сейчас правительства обеих стран реализуют политику по сближению в гуманитарной, энергетической и других сферах.

Ранее Санду заявила, что эскалация между Россией, Украиной и Западом может затронуть Молдавию, и в регионе сложится трудная ситуация. По ее словам, обстановка очень серьезная, передает НСН.

Также она подчеркнула, что Молдавия не будет вступать в ряды Североатлантического альянса, так как это противоречит основному закону республики. По словам Санду, в конституции республики отмечено, что Молдавия является государством, которое соблюдает нейтральный внеблоковый статус.