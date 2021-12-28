В Кремле анонсировали контакты России и Ирана на высшем уровне

Москва, 28 декабря. Контакты Российской Федерации и Ирана на высшем уровне готовятся. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, подготовка визита президента Ирана Ибрахима Раиси идет полным ходом.

Национальная служба новостей писала, что ситуация на Украине и Иран стали темами переговоров лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Исламская Республика отказывается от рассмотрения предыдущих предварительных соглашений по «ядерной сделке», достигнутых к шестому раунду переговоров в середине года. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.