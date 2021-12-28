Сивков: военный союз между Россией и Китаем позволит создать контругрозу Западу

Москва, 28 декабря. Россия в ответ на агрессивную политику Запада может заключить мощный союз с Китаем, считает военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, Москва и Пекин могут пойти на это, чтобы противостоять угрозе с Запада. Военный эксперт считает, что военно-политический блок поможет создать контругрозу. Сивков не исключает, что к союзу может присоединиться Северная Корея, которая, по его мнению, настроена прокитайски и пророссийски.

Эксперт подчеркнул, что такому военному блоку западные страны не смогут ничего противопоставить. Сивков убежден, что страны Средней Азии также могут в него вступить. Сивков на пальцах объяснил, что такой союз позволит загнать в тупик США и превратится в ловушку для всего Запада.

«Что касается Казахстана и других стран, у них будет дилемма – либо изоляция, потому что американцы оттуда вышиблены, либо присоединение к этому союзу. Таким образом, возникает такой мощнейший евразийский массив», — говорит аналитик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что на сегодняшний день у Москвы и Пекина нет планов по созданию военного союза наподобие НАТО. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что отношения между странами совсем другие. При этом эксперты считают, что такой шаг позволил бы положить конец господству США, передает «Царьград».