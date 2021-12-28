Продуктовая инфляция может продолжиться в России в 2022 году

Москва, 28 декабря. Стоимость продуктов питания может увеличиваться в двузначных числах. Об этом сказал экономист Анатолий Тихонов. Его прогноз процитировало издание «ФедералПресс».

Эксперт Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Тихонов поделился своими опасениями о разгоне инфляции. По его словам, россияне могут столкнуться с продолжением роста цен на продукты.

«Мы ждем повышения цен и, к сожалению, увеличения продовольственной инфляции в следующем году. До каких высот, это пока вопрос. Но ожидания напряженные – думаю, будет немного хуже, чем в этом году», — сказал эксперт.

Ускорение инфляции ранее было зафиксировано по итогам ноября. Такие данные предоставлял Росстат. Ведомство отметило изменение динамики цен части товаров.