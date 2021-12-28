Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 14:27
14:25
Общество
Эндокринолог Калошина рекомендовала есть не более одного сладкого десерта в день
14:23
Происшествия
Открывший огонь в больнице Светлограда несколько раз выстрелил в стены и потолок
14:22
Общество
Яхтенную марину в Балаклаве начнут строить уже в следующем году
14:22
Политика
Путин: создание СНГ 30 лет назад было оправданным шагом
14:21
Общество
Эдгард Запашный: «Что роднит Россию с символом наступающего года — Тигром»
14:21
Весь мир
Барбадос проведет внеочередные выборы после обретения независимости от Великобритании
14:19
Общество
Режиссер «Игры в кальмара» обсуждает с Netflix создание третьего сезона
14:17
Происшествия
Полиция задержала открывшего стрельбу в больнице Светлограда
14:15
Происшествия
Суд на 1,5 года лишил водительских прав пойманного с тушей лося депутата Рашкина
14:13
Политика
Премьер Эстонии Каллас заявила, что во время визитов на Украину говорит по-русски
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Продуктовая инфляция может продолжиться в России в 2022 году

Экономика
Продуктовая инфляция может продолжиться в России в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 декабря. Стоимость продуктов питания может увеличиваться в двузначных числах. Об этом сказал экономист Анатолий Тихонов. Его прогноз процитировало издание «ФедералПресс».

Эксперт Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Тихонов поделился своими опасениями о разгоне инфляции. По его словам, россияне могут столкнуться с продолжением роста цен на продукты.

«Мы ждем повышения цен и, к сожалению, увеличения продовольственной инфляции в следующем году. До каких высот, это пока вопрос. Но ожидания напряженные – думаю, будет немного хуже, чем в этом году», — сказал эксперт.

Ускорение инфляции ранее было зафиксировано по итогам ноября. Такие данные предоставлял Росстат. Ведомство отметило изменение динамики цен части товаров.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Продуктовая инфляция может продолжиться в России в 2022 году
экономика россии рост цен продовольствие продуктовая инфляция
Комментировать