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Экс-президент Афганистана Ашраф Гани попал в список самых коррумпированных чиновников года

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 13:43
Весь мир
Экс-президент Афганистана Ашраф Гани попал в список самых коррумпированных чиновников года
Global Look Press  /  Sven Hoppe / dpa

Кабул, 28 декабря. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) включил бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в список самых коррумпированных чиновников 2021 года.

В организации заявили, что Гани заслуживает такого звания за свою некомпетентность и уровень коррупции в Афганистане, который резко возрос при его правительстве.

«Он был потрясающим как в своей коррупции, так и в своей вопиющей некомпетентности. Он бросил свой народ, оставив его на страдание и смерть, чтобы самому жить среди коррумпированных бывших государственных чиновников в моральной выгребной яме, которой являются ОАЭ», — заявил Дрю Салливан, соучредитель центра.

Ашраф Гани занимал пост президента Афганистана с сентября 2014 года по август 2021-го. Минувшим летом власть в республике перешла к радикальному движению «Талибан»1 (запрещено в РФ), которое в ходе масштабной наступательной кампании сумело установить контроль над административными центрами практически всех афганских провинций, а затем подошли вплотную к столице страны — Кабулу.

После непродолжительного диалога и последовавшего за ним объявления об отставке прежнего правительства Гани бежал из страны. На протяжении нескольких дней его местонахождение оставалось неустановленным, однако впоследствии власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили, что приняли афганского политика на своей территории.

В прессе появлялись сообщения о том, что с собой Гани забрал 160 миллионов долларов из бюджета Афганистана. Сам экс-президент заявил, что отвергает эти обвинения, а также выразил намерение впоследствии вернуться на родину. Впрочем, этого до сих пор не произошло.

Кроме того, Гани настаивал на том, что был вынужден покинуть Афганистан в спешке, а к побегу его вынудили обстоятельства. Однако посол республики в США Адела Раз сообщила, что президент, судя по всему, начал готовиться к отъезду еще за несколько дней до того, как талибы приблизились к Кабулу.

По словам дипломата, тогда Гани организовал серию неофициальных встреч с некоторыми советниками — на эти совещания обратили внимание члены правительства, которых на беседы не приглашали. Среди них был Абдул Матин Бек — супруг Аделы Раз, который поделился информацией со своей женой в ходе телефонной беседы.

Сейчас бывший президент подвергается масштабной критике как в самом Афганистане, так и за его пределами. Так, спустя несколько дней после побега появилась информация о том, что афганское посольство в Таджикистане призвало Интерпол задержать Ашрафа Гани и ряд его сторонников по обвинению в хищении государственных средств. К этому призыву присоединился и Бисмилла Хан Мохаммади, на тот момент являвшийся номинальным министром обороны страны: он потребовал арестовать Гани за «продажу родины».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан коррупция ашраф гани
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