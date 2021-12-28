Экс-президент Афганистана Ашраф Гани попал в список самых коррумпированных чиновников года

Кабул, 28 декабря. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) включил бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в список самых коррумпированных чиновников 2021 года.

پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان یافته (OCCRP) اعلام کرده است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، به فهرست نهایی «فاسدترین فرد سال» راه یافته است. این پروژه نام اشرف غنی را در فهرست نهایی شخصیت‌های فاسد سال معرفی کرده است. #طلوع‌نیوز pic.twitter.com/fne9un6Ded — TOLOnews (@TOLOnews) December 28, 2021

В организации заявили, что Гани заслуживает такого звания за свою некомпетентность и уровень коррупции в Афганистане, который резко возрос при его правительстве.

«Он был потрясающим как в своей коррупции, так и в своей вопиющей некомпетентности. Он бросил свой народ, оставив его на страдание и смерть, чтобы самому жить среди коррумпированных бывших государственных чиновников в моральной выгребной яме, которой являются ОАЭ», — заявил Дрю Салливан, соучредитель центра.

Ашраф Гани занимал пост президента Афганистана с сентября 2014 года по август 2021-го. Минувшим летом власть в республике перешла к радикальному движению «Талибан»1 (запрещено в РФ), которое в ходе масштабной наступательной кампании сумело установить контроль над административными центрами практически всех афганских провинций, а затем подошли вплотную к столице страны — Кабулу.

После непродолжительного диалога и последовавшего за ним объявления об отставке прежнего правительства Гани бежал из страны. На протяжении нескольких дней его местонахождение оставалось неустановленным, однако впоследствии власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили, что приняли афганского политика на своей территории.

JUST IN - Ashraf Ghani is in UAE, fled Afghanistan with 169 million US dollars.https://t.co/E1CEVkRgb4 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 18, 2021

В прессе появлялись сообщения о том, что с собой Гани забрал 160 миллионов долларов из бюджета Афганистана. Сам экс-президент заявил, что отвергает эти обвинения, а также выразил намерение впоследствии вернуться на родину. Впрочем, этого до сих пор не произошло.

Afghan President Ashraf Ghani, speaking from exile in the United Arab Emirates, said that he had left Kabul to prevent bloodshed https://t.co/Um9UQYxbZu pic.twitter.com/sx7nRh4EUu — Reuters (@Reuters) August 19, 2021

Кроме того, Гани настаивал на том, что был вынужден покинуть Афганистан в спешке, а к побегу его вынудили обстоятельства. Однако посол республики в США Адела Раз сообщила, что президент, судя по всему, начал готовиться к отъезду еще за несколько дней до того, как талибы приблизились к Кабулу.

По словам дипломата, тогда Гани организовал серию неофициальных встреч с некоторыми советниками — на эти совещания обратили внимание члены правительства, которых на беседы не приглашали. Среди них был Абдул Матин Бек — супруг Аделы Раз, который поделился информацией со своей женой в ходе телефонной беседы.

Adela Raz told Axios that in the days before August 15, her husband told her he'd noticed Ghani having meetings with just two of his top aides. He found the meetings unusually secretive. https://t.co/fJPPBjXZXt — IvoTONIUT (@IvoTONIUT) October 5, 2021

Сейчас бывший президент подвергается масштабной критике как в самом Афганистане, так и за его пределами. Так, спустя несколько дней после побега появилась информация о том, что афганское посольство в Таджикистане призвало Интерпол задержать Ашрафа Гани и ряд его сторонников по обвинению в хищении государственных средств. К этому призыву присоединился и Бисмилла Хан Мохаммади, на тот момент являвшийся номинальным министром обороны страны: он потребовал арестовать Гани за «продажу родины».

1 Организация запрещена на территории РФ.