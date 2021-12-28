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Сирийские таможенники задержали крупную партию каптагона, направлявшуюся в Иорданию

Весь мир
Сирийские таможенники задержали крупную партию каптагона, направлявшуюся в Иорданию
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Эс-Сувейда, 28 декабря. Пограничники Сирийской Арабской Республики (САР) перехватили крупную партию каптагона, сообщает источник Федерального агентства новостей с места событий.

Контрабандистов задержать не удалось. Известно, что груз шел через территорию Сирии в Иорданию.  

Каптагон — торговое название синтетического стимулятора фенитиллина, который производился начиная с 1960 года и использовался для лечения гиперактивности, нарколепсии и депрессии, но был запрещен в 80-х, так как вызывал зависимость. Он обрел широкую популярность на Ближнем Востоке за счет дешевизны и простоты производства. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2019 году в одной лишь Саудовской Аравии правоохранители суммарно изъяли более 146 миллионов наркотических таблеток.

Сирийские таможенники задержали крупную партию каптагона, направлявшуюся в Иорданию
Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

По словам Ливанского психиатра Рамзи Хаддада, каптагон обладает «типичными эффектами стимулятора», вызывая «разновидность эйфории». Яркими внешними симптомами выступают речевое возбуждение, энергичность, отсутствие голода, сонливости и страха. Из-за этого наркотик широко применяется в ходе военных столкновений в регионе, особенно среди террористических группировок.

Разумеется, каптагон присутствует и вне Ближневосточного региона. Например, партии с этим препаратом периодически задерживают таможенники Евросоюза, а Саудовская Аравия перекрыла импорт ливанских овощей и фруктов из-за того, что в них обнаруживались запрещенные таблетки.

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сирия иордания наркотики контрабанда каптагон
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