Сирийские таможенники задержали крупную партию каптагона, направлявшуюся в Иорданию

Эс-Сувейда, 28 декабря. Пограничники Сирийской Арабской Республики (САР) перехватили крупную партию каптагона, сообщает источник Федерального агентства новостей с места событий.
Контрабандистов задержать не удалось. Известно, что груз шел через территорию Сирии в Иорданию.
Каптагон — торговое название синтетического стимулятора фенитиллина, который производился начиная с 1960 года и использовался для лечения гиперактивности, нарколепсии и депрессии, но был запрещен в 80-х, так как вызывал зависимость. Он обрел широкую популярность на Ближнем Востоке за счет дешевизны и простоты производства. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2019 году в одной лишь Саудовской Аравии правоохранители суммарно изъяли более 146 миллионов наркотических таблеток.
По словам Ливанского психиатра Рамзи Хаддада, каптагон обладает «типичными эффектами стимулятора», вызывая «разновидность эйфории». Яркими внешними симптомами выступают речевое возбуждение, энергичность, отсутствие голода, сонливости и страха. Из-за этого наркотик широко применяется в ходе военных столкновений в регионе, особенно среди террористических группировок.
#HTS released this video showing their terrorists high on drug firing their weapons at imaginary #SAA troops!Today, Jihadists of the #AlQaeda affiliated Hayat Tahrir al-Sham (#HTS) so-called moderate terrorist group managed to capture the #Sukayk from #Syria Arab Army near #Idlib pic.twitter.com/P4ZaAv6OlO— Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 18, 2019
Разумеется, каптагон присутствует и вне Ближневосточного региона. Например, партии с этим препаратом периодически задерживают таможенники Евросоюза, а Саудовская Аравия перекрыла импорт ливанских овощей и фруктов из-за того, что в них обнаруживались запрещенные таблетки.