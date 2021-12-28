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Пророчество старца Нектария Оптинского рассказало о приближающемся конце света

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 12:54
Общество
Пророчество старца Нектария Оптинского рассказало о приближающемся конце света
pixabay.com

Москва, 28 декабря. Страшный сон увидел старец Нектарий Оптинский еще в начале прошлого века. В нем называлась дата конца света и говорилось, что погибнут все.

Многих православных старцев, которые жили в России в начале XX века, причислили к лику святых. Некоторым из них действительно удавалось предсказывать различные события, и эти пророчества обычно сбывались.

Отец Нектарий смог предвидеть, что после революции русские люди отвернутся от веры. Кроме того, еще до начала холодной войны и «железного занавеса» он предрек эти события.

«Минует лет три десятка или более, и воздвигнем мы стены высокие, и будет слышен за этими стенами скрежет зубовный, и будет вражда тихая, но преопасная» — предсказывал Нектарий Оптинский.

Толкователи утверждают, что старец пророчил России процветание и духовное возрождение. Они уверены, что он имел в виду время после распада СССР.

Пророчество старца Нектария Оптинского рассказало о приближающемся конце света
pixabay.com /

Однако в 1917 году к отцу Нектарию во сне якобы приходил апостол Петр и Иисус. Петр задал вопрос божьему сыну, когда закончатся муки человечества. На что он ответил, что даст срок до 22 года.

«Если люди не покаются, не образумятся, то все так погибнут» — приводит сон старца «Царьград».

Отмечается, что 1922 год уже прошел, а 2022 год только готовится наступить. Однако вряд ли отец Нектарий мог называть конкретную дату, поскольку обещания конца света слишком не похожи на проявления истинной веры.

Знаменитая провидица Ванга оставила для потомков список особых оберегов. Она полагала, что яблоки — незаменимый продукт для восстановления функций пищеварительной системы и профилактики заболеваний ЖКТ.

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