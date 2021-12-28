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Глава Крыма Аксенов обратился к Путину с просьбой помочь вернуть скифское золото

Политика
Глава Крыма Аксенов обратился к Путину с просьбой помочь вернуть скифское золото
flickr.com  /  Peter Kudlacz / CC BY 2.0

Симферополь, 28 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил президента России Владимира Путина привлечь Генпрокуратуру к суду по делу о принадлежности скифского золота. Об этом заявил сам руководитель региона.

Аксенов попросил главу государства помочь вернуть скифское золото. Коллекция сокровищ находится в Амстердаме. Сейчас в суде украинскую сторону представляет государство, а крымскую — только местные музеи. Аксенов пояснил, какие шаги он предпринял.

«Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс», — констатировал руководитель региона.

Директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина ранее заявила, что Россия должна участвовать в судебном процессе о принадлежности скифского золота. Музеи полуострова выступили против решения передать коллекцию Украине.

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