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Экс-жену Мамаева возмутило дорогое помолвочное кольцо для новой возлюбленной футболиста

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 12:50
Шоу-бизнес
Экс-жену Мамаева возмутило дорогое помолвочное кольцо для новой возлюбленной футболиста
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Москва, 28 декабря. Блогер Алана Мамаева резко высказалась о помолвке бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева, который судится из-за алиментов на ребенка. Свои претензии экс-супругу она высказала на своей странице в Instagram.

Павел Мамаев собирается взыскать алименты с бывшей супруги за дочь Алису, с которой, по сути, не живет. Этот факт вывел из себя модель. Она представила скрин переводов от Мамаева, который отправлял дочери по 30 тысяч рублей. При этом футболист отдал 12 миллионов рублей на кольцо новой возлюбленной, сообщила Алана Мамаева.

«И для справки. Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Еще он наложил арест на мои машины», — написала экс-супруга спортсмена.

На днях стало известно, что Павел Мамаев сделал предложение руки и сердца своей новой пассии Надежде Санько. Девушка поделилась с подписчиками радостным событием и показала дорогое украшение от футболиста.

Блогер Лена Миро назвала помолвку Мамаева и Санько «коварным планом». По ее мнению, в новом браке футболист будет счастлив, поскольку модель не станет «выносить мозг» спутнику жизни.

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