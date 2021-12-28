«Бюджет дня» и развлечения по плану: как не остаться с пустыми карманами после Нового года

Покупка новогодних подарков, зимние развлечения, поход в гости и посещение увеселительных заведений — все это дополнительная финансовая нагрузка в новогодние каникулы. Что делать, если праздничный бюджет трещит по швам, а душа требует «продолжения банкета»? Как провести выходные весело и при этом не остаться с пустыми карманами после новогодних каникул, в беседе с ФАН рассказала финансовый консультант Наталья Шумакова.

По словам специалиста, за три дня до Нового года сложно предпринять какие-то меры для увеличения праздничного бюджета, поэтому надо исходить из того, что есть. Во-первых, надо понять, какую сумму вы готовы потратить на новогодние праздники с тем учетом, что после каникул тоже надо будет как-то жить. Высчитав примерно «свободную» сумму, ее надо разделить на количество выходных дней. В итоге получится бюджет дня. Это позволит легче сориентироваться при построении планов.

«Чтобы понять, какую сумму вы можете потратить на каникулах, необходимо из имеющегося бюджета отложить деньги на обязательные платежи: услуги ЖКХ, кредиты, аренда жилья, транспорт и прочее. Оставшуюся сумму можно потратить, и сделать это наиболее эффективно поможет план развлечений и мероприятий в каникулы. Таким образом ваши праздники будут наиболее запоминающимися и интересными. Надо только заранее просмотреть, какие мероприятия вы хотите посетить: что будет платное, что бесплатное. Если на платные развлечения не хватает суммы, спланируйте бесплатные развлечения. Все это надо продумать заранее», — рассказала Шумакова.

По словам специалиста, даже встречу с друзьями можно спланировать не в ресторане, а дома, и каждый из гостей может принести свое коронное блюдо. Таким образом будет накрыт и полноценный праздничный стол, и сэкономлен бюджет.

ФБА «Экономика сегодня» /

Финансовый консультант предупредила, если по предварительным расчетам становится понятно, что праздничный бюджет превышен, ни в коем случае нельзя «отщипывать» средства из денег, отложенных для погашения обязательных платежей. И уж тем более не самая лучшая идея — прибегать к услугам кредитных карт.

«Добавятся или убавятся у вас 5000 рублей в новогодние праздники — по эмоциям вы это не заметите, поскольку будете помнить только приятные воспоминания, которые останутся после Нового года. А вот в последующем эти минус/плюс 5000 очень сильно могут сказаться и на бюджете, и на состоянии. Вы можете себя чувствовать гораздо хуже, чем могли бы. По той же причине нельзя брать кредит или использовать кредитную карту, чтобы весело провести праздники. Иначе весь оставшийся год вы будете расплачиваться за эмоции из прошлого», — объяснила эксперт.

Самым правильным, по словам Шумаковой, будет начинать финансовую подготовку к новогодним праздникам заранее, когда есть еще время заработать дополнительные средства или отложить что-то. Например, если каждый месяц в течение года откладывать пару тысяч, то к праздникам скопится сумма, которая позволит провести их весело и беззаботно.