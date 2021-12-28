Эдгард Запашный: «Что роднит Россию с символом наступающего года — Тигром»

Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в авторской колонке поздравил читателей ФАН с наступающим Новым годом. А поскольку Эдгард Запашный и его брат — художественный руководитель этого же цирка Аскольд Запашный — работают с хищниками, кому, как не им, поделиться мнением о символе 2022 года по восточному календарю — красавце Тигре.

Что роднит Россию с символом наступающего года — Тигром. Колонка Эдгарда Запашного

С наступающим вас Новым годом, друзья!

По восточному (китайскому) календарю наступающий 2022 год пройдет под знаком Водяного Тигра. Китайский Новый год, на самом деле, наступит позже (в ночь на 1 февраля), но, несмотря на это, именно сейчас мы уже говорим, что наступает год Тигра. Полагаю, многие из нас будут искренне верить, что «тигриный» год наступит ровно в ночь на 1 января. Пусть так и будет, ведь самое главное, чтобы у людей было хорошее настроение! Поэтому именно в Новый год многие из нас выберут в качестве символики, одежды, украшений то, что будет напоминать окрас тигра. В основном это черно-рыжие тона, что-то в полоску — в общем все, что будет напоминать нам символ предстоящего года.

Самый популярный вопрос, который задают сейчас мне и моему брату: что же нас ждет в год Тигра? Какой он — этот восточный Тигр?

Федеральное агентство новостей /

Я не астролог и, честно говоря, вообще не очень верю в астрологию, но если проводить аналогию с характером тигра, то очень бы хотелось, чтобы этот год был такой же «сильный» (во всех смыслах), как это животное. Также нужно отметить, что нет человека, который скажет, что тигр некрасив. Тигр — великолепное красивое животное, и я надеюсь, что наступающий год будет тоже великолепным, красивым, насыщенным, ярким.

Нас также часто спрашивают: как вы будете баловать в Новый год своих тигров-артистов?

Поделюсь воспоминаниями. Ровно 24 года назад в Екатеринбурге мы также праздновали наступление года Тигра. И вот ночью, после 12 часов, мы решили пойти поздравить наших животных. Эти недовольные полосатые физиономии я запомнил навсегда! Недовольство тигров было прежде всего связано с тем, что мы нарушили их график. Ведь мы фактически разбудили их в неурочное время. И тогда не мог придумать, и сейчас не знаю, чем еще мы можем порадовать наших животных из еды, помимо того, что даем им ежедневно. В течение всего года наши четвероногие артисты получают все необходимое и никогда ни в чем не нуждаются.

Поэтому любые «праздничные» эксперименты с посещением наших животных в неурочный час или попытками найти что-то из ряда вон выходящее в качестве вкусовой добавки мы прекратили. Я рад тому, что наши большие кошки проживают жизнь в два-три раза длиннее, нежели они бы прожили в дикой природе.

Федеральное агентство новостей /

Размышляя о наступающем годе Тигра, не могу не вспомнить об одном из самых интересных представителей этого вида млекопитающих семейства кошачьих. Это наш уссурийский тигр, некоторые особенности которого, как мне кажется, напрямую отражают русский характер.

Во-первых, это самый большой тигр на нашей планете. А наша страна — тоже самая большая на планете. Во-вторых, этот тигр, если можно так выразиться, «всегда отвечает за свои слова»: если он вмешался в драку — всегда пойдет до конца. Так же можно сказать и о нас, жителях России. Настоящие русские люди никогда не отступают и не сдают своих территорий.

Мы, россияне, очень уважаем наши традиции. И уссурийский тигр тоже «чтит традиции», в первую очередь касающиеся его территорий. Он делает все, чтобы эти территории оставались полностью под его контролем. Именно поэтому уссурийский тигр в течение дня постоянно совершает большие обходы своих владений.

Уссурийский тигр в природе имеет только одного врага — это медведь. В свою очередь, медведь тоже считается исконно русским животным. Можно найти в этом определенный символизм: это, на мой взгляд, говорит, что очень часто мы выясняем отношения прежде всего друг с другом. Хорошо это или плохо — не берусь судить, но в любом случае именно в конфликтах и спорах нередко открывается правда и, как говорится, рождается истина. Но, даже если это так, я все равно хочу всем пожелать, чтобы в Новом году ссор и конфликтов было как можно меньше!

Поэтому, друзья, с наступающим вас Новым годом! С годом Тигра! Дай Бог вам всем много здоровья, большой любви в семье и радости в жизни!

P.S. Да, кстати, следующий год будет годом Водяного Тигра, но я понятия не имею, кто такой «водяной тигр».

Федеральное агентство новостей /

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