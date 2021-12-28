Глава МИД ФРГ Бербок отметила геостратегическую роль «Северного потока — 2»

Берлин, 28 декабря. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз упомянула газопровод «Северный поток — 2».

В интервью информационному агентству DPA она сообщила о большой геостратегической роли газопровода. По словам дипломата, «Северный поток — 2» является больше чем просто частным экономическим проектом.

«Последние несколько лет с учетом различного его восприятия в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток — 2"», — высказалась Бербок.

Предыдущее Правительство ФРГ при этом признавало, что «СП-2» якобы поднимает вопросы безопасности, указала глава МИД страны.

Ранее телеканал Das Erste сообщил, что сформировавшую новое правительство ФРГ коалицию может ожидать раскол из-за разногласий по вопросу «СП-2». Автор отметил, что Бербок оказалась в сложной ситуации из-за достигших низшей точки отношений ФРГ и России и необходимости формирования нового внешнеполитического курса, пишет НСН.

Как отметил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, Россия не видит смысла в санкциях США против «Северного потока — 2». Москва заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в сфере энергетики.