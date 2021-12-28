Якутский скульптор Боппосов слепил символ 2022 года из навоза

Якутск, 28 декабря. Народный скульптор из Якутии Михаил Боппосов представил новую композицию из навоза к Новому году. Он слепил семейство тигров.

Боппосов решил сделать из навоза тигров как символ грядущего 2022 года по восточному календарю. Отмечается, что скульптуру житель Якутии создавал вместе с братом.

«Я нынче коров не держу, здоровье не позволяет, но решил не изменять традиции. Хотим закончить к школьному утреннику. Надеюсь, успеем. Из-за сильных морозов на улице долго не поработаешь», — рассказал Боппосов изданию News.Ykt.Ru.

Супруга мастера сообщила, что в этом году у мужа определили рак. Однако, несмотря на заболевание, он решил взяться за традиционную работу. Новую скульптуру к 2022 году супруги установили в своем селе Уолба Таттинского улуса.

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Гигантскую открытку с поздравлением к Новому году нарисовали ранее на льду озера в Новосибирске. Идея создания открыток из снега и льда принадлежит пенсионеру Валерию Мельникову. После его смерти традиция разошлась по всей России.