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Якутский скульптор Боппосов слепил символ 2022 года из навоза

Общество
Якутский скульптор Боппосов слепил символ 2022 года из навоза
Федеральное агентство новостей

Якутск, 28 декабря. Народный скульптор из Якутии Михаил Боппосов представил новую композицию из навоза к Новому году. Он слепил семейство тигров.

Боппосов решил сделать из навоза тигров как символ грядущего 2022 года по восточному календарю. Отмечается, что скульптуру житель Якутии создавал вместе с братом.

«Я нынче коров не держу, здоровье не позволяет, но решил не изменять традиции. Хотим закончить к школьному утреннику. Надеюсь, успеем. Из-за сильных морозов на улице долго не поработаешь», — рассказал Боппосов изданию News.Ykt.Ru.

Супруга мастера сообщила, что в этом году у мужа определили рак. Однако, несмотря на заболевание, он решил взяться за традиционную работу. Новую скульптуру к 2022 году супруги установили в своем селе Уолба Таттинского улуса.

Якутский скульптор Боппосов слепил символ 2022 года из навоза
Prt Sct vk.com / Двач

Гигантскую открытку с поздравлением к Новому году нарисовали ранее на льду озера в Новосибирске. Идея создания открыток из снега и льда принадлежит пенсионеру Валерию Мельникову. После его смерти традиция разошлась по всей России.

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новый год скульптура навоз
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