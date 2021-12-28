Новый раунд переговоров по СВПД в Вене может стать заключительным

Вена, 28 декабря. Восьмой раунд переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) накануне начался в Вене. В течение 27 декабря совместная комиссия провела предварительное заседание.

После встречи, имевшей место во дворце Хофбург, представитель Тегерана Али Багери рассказал, что на минувшем седьмом этапе диалога была создана «подходящая основа» для продвижения переговоров.

«Важным моментом на заседании совместной комиссии было то, что разные стороны подчеркнули важность приоритезации отмены санкций, а также проверки и гарантий во время восьмого раунда», — сказал он.

Дипломат отметил, что иранская делегация готова остаться в Вене до тех пор, пока не появится приемлемый для нее проект нового соглашения. В частности, Тегеран настаивает на полной отмене экономических санкций, действующих с 2018 года, получении гарантий от США по сохранению договора, а также тестового периода для проверки того, что ограничения действительно сняты.

A new round of talks aimed at salvaging the Iran nuclear deal kicked off in Vienna https://t.co/PRtQuGYA6y pic.twitter.com/amtsnOpQ1a — Reuters (@Reuters) December 28, 2021

Представитель Евросоюза Энрике Мора сообщил, что дальнейшее затягивание переговоров нежелательно ввиду достижений Ирана в области развития собственной ядерной программы.

«Мы прошли долгий-долгий путь. Мы учли чувствительность нового иранского правительства. Таким образом, с точки зрения координатора, мы находимся именно там, где должны быть, если мы собираемся получить окончательный успешный результат. <…> Будет очень трудно. И Тегерану, и Вашингтону нужно принимать сложные политические решения», — сказал он.

Представитель России Михаил Ульянов назвал встречу «деловой и ориентированной на результат», а восьмой раунд переговоров охарактеризовал как «предположительно, заключительный».

Iran nuclear talks resume with Tehran focused on relief from sanctions https://t.co/ixUIRWb9EV via @FRANCE24 — Jonathan Knight (@jondknight) December 28, 2021

С апреля 2021 года в Вене продолжаются переговоры по возрождению СВПД, который был заключен между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией и ЕС с другой в 2015 году. В соответствии с договором Тегеран сворачивал свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.

В 2018 году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп произвел односторонний выход из ядерной сделки и возобновил экономические ограничения. Вслед за этим Тегеран возобновил ядерные исследования и существенно продвинулся в них к настоящему моменту. Мотивация США заключалась в подрыве экономики Исламской республики, которая продает основную часть добытой ею нефти в Китай.

Администрация Джо Байдена, как и руководство Ирана, декларирует стремление к возрождению СВПД, однако стороны не могут сойтись на том, что должно последовать раньше: отмена санкций или сворачивание ядерной программы.

В июне диалог прервался после шестого раунда по иранской инициативе: представители республики объяснили это избранием Эбрахима Раиси на пост президента и соответствующей необходимостью формирования новой администрации. Возобновление процесса последовало лишь в конце ноября.