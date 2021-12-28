Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 14:26
14:25
Общество
Эндокринолог Калошина рекомендовала есть не более одного сладкого десерта в день
14:23
Происшествия
Открывший огонь в больнице Светлограда несколько раз выстрелил в стены и потолок
14:22
Общество
Яхтенную марину в Балаклаве начнут строить уже в следующем году
14:22
Политика
Путин: создание СНГ 30 лет назад было оправданным шагом
14:21
Общество
Эдгард Запашный: «Что роднит Россию с символом наступающего года — Тигром»
14:21
Весь мир
Барбадос проведет внеочередные выборы после обретения независимости от Великобритании
14:19
Общество
Режиссер «Игры в кальмара» обсуждает с Netflix создание третьего сезона
14:17
Происшествия
Полиция задержала открывшего стрельбу в больнице Светлограда
14:15
Происшествия
Суд на 1,5 года лишил водительских прав пойманного с тушей лося депутата Рашкина
14:13
Политика
Премьер Эстонии Каллас заявила, что во время визитов на Украину говорит по-русски
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый раунд переговоров по СВПД в Вене может стать заключительным

Весь мир
Новый раунд переговоров по СВПД в Вене может стать заключительным
Global Look Press  /  EU Delegation Vienna / XinHua

 

Вена, 28 декабря. Восьмой раунд переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) накануне начался в Вене. В течение 27 декабря совместная комиссия провела предварительное заседание.

После встречи, имевшей место во дворце Хофбург, представитель Тегерана Али Багери рассказал, что на минувшем седьмом этапе диалога была создана «подходящая основа» для продвижения переговоров.

«Важным моментом на заседании совместной комиссии было то, что разные стороны подчеркнули важность приоритезации отмены санкций, а также проверки и гарантий во время восьмого раунда», — сказал он.

Дипломат отметил, что иранская делегация готова остаться в Вене до тех пор, пока не появится приемлемый для нее проект нового соглашения. В частности, Тегеран настаивает на полной отмене экономических санкций, действующих с 2018 года, получении гарантий от США по сохранению договора, а также тестового периода для проверки того, что ограничения действительно сняты.

Представитель Евросоюза Энрике Мора сообщил, что дальнейшее затягивание переговоров нежелательно ввиду достижений Ирана в области развития собственной ядерной программы.  

«Мы прошли долгий-долгий путь. Мы учли чувствительность нового иранского правительства. Таким образом, с точки зрения координатора, мы находимся именно там, где должны быть, если мы собираемся получить окончательный успешный результат. <…> Будет очень трудно. И Тегерану, и Вашингтону нужно принимать сложные политические решения», — сказал он.

Представитель России Михаил Ульянов назвал встречу «деловой и ориентированной на результат», а восьмой раунд переговоров охарактеризовал как «предположительно, заключительный».

С апреля 2021 года в Вене продолжаются переговоры по возрождению СВПД, который был заключен между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией и ЕС с другой в 2015 году. В соответствии с договором Тегеран сворачивал свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.

В 2018 году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп произвел односторонний выход из ядерной сделки и возобновил экономические ограничения. Вслед за этим Тегеран возобновил ядерные исследования и существенно продвинулся в них к настоящему моменту. Мотивация США заключалась в подрыве экономики Исламской республики, которая продает основную часть добытой ею нефти в Китай.

Предположительно, последний: в Вене начался восьмой раунд переговоров по возрождению СВПД

Администрация Джо Байдена, как и руководство Ирана, декларирует стремление к возрождению СВПД, однако стороны не могут сойтись на том, что должно последовать раньше: отмена санкций или сворачивание ядерной программы.

В июне диалог прервался после шестого раунда по иранской инициативе: представители республики объяснили это избранием Эбрахима Раиси на пост президента и соответствующей необходимостью формирования новой администрации. Возобновление процесса последовало лишь в конце ноября.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Новый раунд переговоров по СВПД в Вене может стать заключительным
иран вена ядерная сделка свпд
Комментировать