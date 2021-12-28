Шахматистка Александра Горячкина завершит год международными соревнованиями в Польше

Москва, 28 декабря. Российская шахматистка Александра Горячкина выступает на чемпионатах мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу. Итоги международных соревнований, которые проходят в Польше, будут подведены в конце года.

Турнир по рапиду завершится 28 декабря. Пока после четырех сыгранных партий 23-летняя россиянка занимает 24-е место среди 103 участниц. В среду и четверг состоятся отдельные соревнования по блицу, пишет «Север-Пресс».

На днях вышел фильм о легендарном шахматном поединке между 27-летним Анатолием Карповым и 47-летним Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР. Картина получила название «Чемпион мира». Режиссером стал Алексей Сидоров.