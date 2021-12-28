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Внук Юрия Никулина назвал Волю и Харламова «устаревшими»

Шоу-бизнес
Внук Юрия Никулина назвал Волю и Харламова «устаревшими»
Prt Scr youtube.com  /  Comedy Club

Москва, 28 декабря. Сын Юрия Никулина Максим и внук легендарного актера Юрий Никулин — младший раскритиковали современных российских комиков и признались, что считают шутки звезд Гарика Харламова и Павла Воли плоскими.

Шоу Comedy Club уже много лет не сдает позиций на телевидении и регулярно открывает новых звезд стендапа, однако главными знаменитостями проекта по-прежнему остаются ведущие Павел Воля и Гарик Харламов. Однако представители династии Юрия Никулина не в восторге от комедиантов. Сын артиста Максим Никулин упрекнул Евгения Петросяна в нежелании меняться, а глава пресс-центра Московского цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин — младший списал со счетов юмористов Comedy Club в беседе с изданием News.ru.

«Павел Воля, Харламов тоже уже устарели. Они на сцене уже сколько? Лет 15. Шутки кардинально не поменялись. Поменялись персоналии, над которыми они шутят, издеваются», — убежден Юрий Никулин — младший.

Он также отметил, что иногда у них бывают проблески потенциально хороших идей, но лишь изредка. Тем не менее их юмор остается балаганом.

«Вот есть цирк — искусство. А есть балаган — на потребу. Для публики, которая хочет смеяться смехом животных, не думая. Потому что там юмор чисто ассоциативный и глубины-то никакой нет, все плоское», — подчеркнул внук артиста.

Несмотря на критику, Харламов не планирует оставлять карьеру в Comedy Club и готов шутить даже на личные темы. Так, артист иронично высказался о разводе с Кристиной Асмус в своем стендап-шоу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Внук Юрия Никулина назвал Волю и Харламова «устаревшими»
никулин харламов воля
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