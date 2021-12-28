Астролог Никишина назвала самые неудачные дни для знаков зодиака в январе 2022 года

Москва, 28 декабря. Астролог и нумеролог Людмила Никишина рассказала, каким будет первый месяц 2022 года для всех знаков зодиака.

Китайский зодиак состоит из 12 циклов, только деление идет не по месяцам, а по годам, а у каждого года есть свое животное-покровитель. Специалист напомнила, что хотя Новый год в России встречают 1 января, но год Черного Водяного Тигра начнется только 1 февраля.

«В январе повезет людям, которые отличаются индивидуальностью, не используют чужие идеи, а выдвигают свои собственные и не боятся озвучивать противоположное мнение», — подчеркнула Никишина в беседе с изданием «Гастроном».

Также она перечислила не самые удачные дни грядущего месяца. Например, не стоит отправляться в путешествие 1, 6, 13, 18, 25, 30 января. А 3, 15 и 27 января не стоит начинать ремонтные работы. 15 января астролог назвала «днем без денег» и призвала отказаться от любых трат.

Для людей, рожденных в год Крысы, в январе открываются новые возможности. У Быков появится желание доминировать во всем. Представителям этого знака зодиака нумеролог посоветовала заняться своим здоровьем.

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Тигра ждет интересный месяц, а деловые и романтические отношения будут успешными. Кроликов ожидает прогресс во всем. Возможна прибавка к зарплате или прибавление в семье. Дракон после встречи Нового года будет полон энтузиазма. А вот люди, рожденные в год Змеи, могут столкнуться с некоторым непониманием со стороны близких.

«Тем, кто рожден в год Козы, нужно быть готовым к разным сюрпризам. Хорошего будет больше. Смотрите под ноги, могут возникнуть проблемы с конечностями. Исключите экстрим», — добавила Никишина.

Для Лошади месяц не будет спокойным. У Обезьяны откроется талант к ораторскому искусству. Петух может сразить всех наповал своим воспитанием и восхитительным внешним обликом, однако в спешке он может наделать много ошибок.

Собака должна научиться выбирать главное, а поездки за границу перенести на другое время. Январь — отличный месяц для Кабана. Рожденные под этим знаком могут рисковать и принимать авантюрные решения.

Новый год принесет перемены для представителей всех знаков зодиака. Подробный гороскоп на предстоящие 12 месяцев ранее составила астролог Лилия Любимова.