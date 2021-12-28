Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 12:59
12:58
Происшествия
Три человека насмерть отравились угарным газом в Волгоградской области
12:57
Происшествия
В Тобольске сотрудник школы избил ученика за отказ от прививки
12:57
Общество
Глава Крыма приостановил требование о QR-кодах в общественных местах до 20 января
12:54
Общество
Пророчество старца Нектария Оптинского рассказало о приближающемся конце света
12:51
Политика
Глава Крыма Аксенов обратился к Путину с просьбой помочь вернуть скифское золото
12:50
Происшествия
ГП обвинила международный «Мемориал» в реабилитации нацистских преступников
12:50
Происшествия
Драка босоногого мужчины с вооруженным палкой оппонентом в Москве попала на видео
12:49
Шоу-бизнес
Экс-жену Мамаева возмутило дорогое помолвочное кольцо для новой возлюбленной футболиста
12:49
Общество
Диетолог Дуган назвал вино наименее вредным для здоровья алкогольным напитком
12:48
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок отметила геостратегическую роль «Северного потока — 2»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Астролог Никишина назвала самые неудачные дни для знаков зодиака в январе 2022 года

Общество
Астролог Никишина назвала самые неудачные дни для знаков зодиака в январе 2022 года
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 28 декабря. Астролог и нумеролог Людмила Никишина рассказала, каким будет первый месяц 2022 года для всех знаков зодиака.

Китайский зодиак состоит из 12 циклов, только деление идет не по месяцам, а по годам, а у каждого года есть свое животное-покровитель. Специалист напомнила, что хотя Новый год в России встречают 1 января, но год Черного Водяного Тигра начнется только 1 февраля.

«В январе повезет людям, которые отличаются индивидуальностью, не используют чужие идеи, а выдвигают свои собственные и не боятся озвучивать противоположное мнение», — подчеркнула Никишина в беседе с изданием «Гастроном».

Также она перечислила не самые удачные дни грядущего месяца. Например, не стоит отправляться в путешествие 1, 6, 13, 18, 25, 30 января. А 3, 15 и 27 января не стоит начинать ремонтные работы. 15 января астролог назвала «днем без денег» и призвала отказаться от любых трат.

Для людей, рожденных в год Крысы, в январе открываются новые возможности. У Быков появится желание доминировать во всем. Представителям этого знака зодиака нумеролог посоветовала заняться своим здоровьем.

Астролог Никишина назвала самые неудачные дни для знаков зодиака в январе 2022 года
pexels.com / RODNAE Productions

Тигра ждет интересный месяц, а деловые и романтические отношения будут успешными. Кроликов ожидает прогресс во всем. Возможна прибавка к зарплате или прибавление в семье. Дракон после встречи Нового года будет полон энтузиазма. А вот люди, рожденные в год Змеи, могут столкнуться с некоторым непониманием со стороны близких.

«Тем, кто рожден в год Козы, нужно быть готовым к разным сюрпризам. Хорошего будет больше. Смотрите под ноги, могут возникнуть проблемы с конечностями. Исключите экстрим», — добавила Никишина.

Для Лошади месяц не будет спокойным. У Обезьяны откроется талант к ораторскому искусству. Петух может сразить всех наповал своим воспитанием и восхитительным внешним обликом, однако в спешке он может наделать много ошибок.

Собака должна научиться выбирать главное, а поездки за границу перенести на другое время. Январь — отличный месяц для Кабана. Рожденные под этим знаком могут рисковать и принимать авантюрные решения.

Новый год принесет перемены для представителей всех знаков зодиака. Подробный гороскоп на предстоящие 12 месяцев ранее составила астролог Лилия Любимова.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Астролог Никишина назвала самые неудачные дни для знаков зодиака в январе 2022 года
знаки зодиака январь астрологи гороскоп 2022 год
Комментировать