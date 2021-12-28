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Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергеев проходит медосмотр для петербургского «Зенита»

Спорт
Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергеев проходит медосмотр для петербургского «Зенита»
Prt Scr youtube.com  /  PFC Krylia Sovetov Samara

Санкт-Петербург, 28 декабря. Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в «Зенит».

Иван Сергеев накануне прилетел в Санкт-Петербург, чтобы пройти медицинский осмотр для «Зенита». Об этом информирует Metaratings.ru. В случае успешного прохождения медосмотра нападающий «Крыльев Советов» подпишет контракт с петербургским клубом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего форварда в 2,30 миллиона евро. В нынешнем сезоне воспитанник череповецкой футбольной школы провел за «Крылья» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил о необходимости заменить нападающего Артема Дзюбу молодыми игроками в «Зените». Контракт 33-летнего форварда с сине-бело-голубыми действует до лета 2022 года.

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Все новости / Спорт / Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергеев проходит медосмотр для петербургского «Зенита»
Зенит сергеев крылья советов рпл медосмотр
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