Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергеев проходит медосмотр для петербургского «Зенита»

Санкт-Петербург, 28 декабря. Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в «Зенит».

Иван Сергеев накануне прилетел в Санкт-Петербург, чтобы пройти медицинский осмотр для «Зенита». Об этом информирует Metaratings.ru. В случае успешного прохождения медосмотра нападающий «Крыльев Советов» подпишет контракт с петербургским клубом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего форварда в 2,30 миллиона евро. В нынешнем сезоне воспитанник череповецкой футбольной школы провел за «Крылья» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил о необходимости заменить нападающего Артема Дзюбу молодыми игроками в «Зените». Контракт 33-летнего форварда с сине-бело-голубыми действует до лета 2022 года.