Шойгу: уровень новейших вооружений в российской армии превысил 71%

Москва, 28 декабря. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который в этом году помог обновить вооружение российской армии.

По словам министра, благодаря ОПК российским войскам удалось выйти на достаточно высокие показатели по уровню оснащенности современными видами вооружений. Ранее он уже отмечал, что коронавирус и рост цен на сырье не сорвали планы по оснащению армии и флота новейшими образцами боевой техники.

«Если говорить в целом, то это больше 71%», — сказал Шойгу на селектором совещании.

Стоит подчеркнуть, что российская армия получила более двух тысяч единиц современного оружия в уходящем году. В США признали, что РФ является лидером в сфере стратегических вооружений, передает Infox.