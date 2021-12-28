Баранец раскусил главную ловушку НАТО на предстоящих переговорах с Россией

Вашингтон, 28 декабря. Руководство НАТО и в первую очередь США приготовили для России ловушку на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности, о чем говорит само расписание дипломатических мероприятий.

Один факт того, что Вашингтон согласился на переговоры с Россией, главной темой которых будет нерасширение Североатлантического альянса на восток, стоит расценивать как исключительно позитивное явление. Можно не сомневаться, что США прибегнут к своей традиционной тактике заматывания переговорного процесса. Американцы даже приготовили для России довольно-таки хитрую ловушку, которую Москва, правда, быстро раскусила.

Сомнительные схемы США на предстоящих переговорах между Россией и лидерами НАТО в беседе с журналистом Романом Головановым расшифровал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что американцы быстро прогорели со своей сложносочиненной ловушкой. Судя по последним заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Москве быстро разобрались с махинациями Соединенных Штатов и заранее начали отсекать связующие нити дипломатической западни.

Эксперт отметил, что переговоры пройдут успешно, если сторонам удастся добиться хотя бы минимального паритета в военной сфере. По факту, американцы должны гарантировать, что больше не будет несогласованных военных учений НАТО у границ РФ. Никто не будет поставлять ракетные установки нового типа и уже тем более ядерное оружие в страны Восточной Европы и тому подобное. Баранец подчеркнул, что цели перед американцами поставлены не такие уж и сложные. И Белый дом может пойти на уступки, но того же Байдена уже заранее толкают в противоположную от здравого смысла сторону. Пресса США активно муссирует «зрадную риторику», мол, Байден не должен предавать принципов НАТО и сдавать национальные интересы в угоду России.

ФБА «Экономика сегодня» /

Военный эксперт также обратил внимание на странное расписание предстоящих переговоров. Американцы, сами того не понимая, указали на свою главную ловушку в переговорном процессе.

«Обратите внимание, там 10 января будут переговоры России и США, 12-го — переговоры с НАТО, а 13-го — переговоры с представителями ОБСЕ. Это и есть главная ловушка НАТО, куда мы не должны засовывать голову. Посмотрите, они сначала говорят — у нас есть союзники по НАТО, они, мол, должны прийти к консенсусу, потом — у нас союзники в ЕС и тоже нужен консенсус. Это хитрая дипломатическая западня в лучшем стиле Штатов. Но в Москве все быстро раскусили. Что вчера сказал Лавров? Ребята, мы как-то обойдемся без Европы и ОБСЕ, давайте сначала тет-а-тет с американцами поговорим. Если мы ломанемся в эту ловушку, получится как с Украиной, от которой США открещиваются, прикрываясь отсутствием консенсуса в НАТО. Но мы уже дали понять, что ловушка раскрыта», — отметил Виктор Баранец.

Эксперт добавил, что Москва уже начала мудро и прагматично отсекать сомнительные поползновения Вашингтона. Американцам сразу заявляют, что в первую очередь нужен прямой и открытый диалог США с Россией без размывания переговоров вечным поиском консенсуса сателлитами Дяди Сэма.

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