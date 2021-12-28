Девушка с аутизмом из Краснодара рисует и продает картины

Хобби Марии Мухатдиновой помогало ей в борьбе с тревожностью. Врачи, поставившие девушке диагноз аутизм, рекомендовали занятия творчеством, как способ восстановления сил.

Но однажды у Мухатдиновых случилось несчастье. Мама девочки подхватила коронавирус и попала в больницу в предынсультном состоянии. Затем опасную заразу подхватила и дочь. Из-за невозможности выходить на работу, семья оказалась без средств к существованию. Тогда в голову Маши и пришла идея выложить пост в социальные сети с предложением купить ее картины.

«У нас не хватало денег, и мы решили продавать мои картины, чтобы не только маме помочь, но и мне. Потому что мне еще нужны деньги, чтобы оплатить семестр обучения. Еще решили продавать открытки на заказ», — вспоминает художник-аутист.

Работы Марии понравились людям, начали поступать первые заказы. Помаленьку дела в семье стабилизировались. Девушки рассчитались с долгами по коммуналке и обеспечили себя всеми необходимыми лекарствами. Денег хватило и на оплату института, где учится Мария.

«Про Машу говорили, что она никогда не будет писать, читать и считать. Ей давали такие прогнозы в детстве. Все-таки она и пишет, и читает, и считает, и рисует прекрасно», — гордится своей дочерью Яна Бяхова.

Девушка-аутист рассказала, что часть заработанных денег она передает в благотворительные фонды «Открытая среда» и «Добрый Юг», помогая людям, которые также, как и она когда-то, попали в сложную жизненную ситуацию.