Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 16:01
15:59
Общество
Дед Мороз залез в воду к акулам, чтобы поздравить посетителей "Мосаквариума"
15:59
Шоу-бизнес
Авраам Руссо связал свое поражение в шоу «Суперстар» с национализмом
15:58
Общество
Мордовия будет по-новому сохранять национальную культуру и государственные языки
15:56
Общество
Warner Bros. могла снять фильм «Матрица: Воскрешение» и без участия Ланы Вачовски
15:56
Общество
Геннадий Онищенко: в 2022 году с пандемией COVID-19 будет покончено
15:54
Происшествия
В Перми будут судить предпринимателя, который причинил бюджету ущерб в 353 млн рублей
15:54
Весь мир
Ложные надежды Киева: США готовы забыть Украину
15:49
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал жителям России «голубоватый» январь
15:49
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с порталом FBM.ru
15:48
Общество
Жители Петербурга все чаще попадают в больницы с обморожениями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Девушка с аутизмом из Краснодара рисует и продает картины

Видео

Хобби Марии Мухатдиновой помогало ей в борьбе с тревожностью. Врачи, поставившие девушке диагноз аутизм, рекомендовали занятия творчеством, как способ восстановления сил.

Но однажды у Мухатдиновых случилось несчастье. Мама девочки подхватила коронавирус и попала в больницу в предынсультном состоянии. Затем опасную заразу подхватила и дочь. Из-за невозможности выходить на работу, семья оказалась без средств к существованию. Тогда в голову Маши и пришла идея выложить пост в социальные сети с предложением купить ее картины.

«У нас не хватало денег, и мы решили продавать мои картины, чтобы не только маме помочь, но и мне. Потому что мне еще нужны деньги, чтобы оплатить семестр обучения. Еще решили продавать открытки на заказ», — вспоминает художник-аутист.

Работы Марии понравились людям, начали поступать первые заказы. Помаленьку дела в семье стабилизировались. Девушки рассчитались с долгами по коммуналке и обеспечили себя всеми необходимыми лекарствами. Денег хватило и на оплату института, где учится Мария.

«Про Машу говорили, что она никогда не будет писать, читать и считать. Ей давали такие прогнозы в детстве. Все-таки она и пишет, и читает, и считает, и рисует прекрасно», — гордится своей дочерью Яна Бяхова.

Девушка-аутист рассказала, что часть заработанных денег она передает в благотворительные фонды «Открытая среда» и «Добрый Юг», помогая людям, которые также, как и она когда-то, попали в сложную жизненную ситуацию.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Девушка с аутизмом из Краснодара рисует и продает картины
краснодар аутизм художница
Комментировать