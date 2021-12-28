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Apple планирует отказаться от слотов для SIM-карт в новых iPhone

Технологии
Apple планирует отказаться от слотов для SIM-карт в новых iPhone
Prt Scr youtube.com  /  Apple

Вашингтон, 28 декабря. Компания Apple может запустить на конвейер новые модели смартфонов без поддержки физических слотов для SIM-карт. Техногигант предупредил об этом крупных операторов США.

Заменой физических SIM-карт станут цифровые аналоги от главных операторов мобильной связи. Нововведение коснется будущих новинок компании iPhone — 14 и 15. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на источник.

По словам издания, эту информацию подтверждает некий документ, однако в нем нет упоминаний ни смартфонов Apple, ни самой компании. Тем не менее техногигант действительно может протестировать спрос на iPhone без физических слотов, но лишь в тех странах, где распространена технология eSIM: эти модели будут поддерживать лишь цифровой аналог, передает телеканал «360».

Apple также готовится представить на рынке iPhone SE. Модель выйдет в продажу в 2022 году по цене 400 долларов.

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